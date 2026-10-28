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Carballo

Balrial busca voluntarios para la campaña de recogida de alimentos 2026 en Carballo

Se necesitan personas que puedan cubrir los turnos de mañana y tarde en el supermercado Gadis de la avenida de Razo de Carballo

Manuel Froxán Rial
28/10/2026 12:27
Dos voluntarios durante una campaña de recogida de alimentos
Dos voluntarios durante una campaña de recogida de alimentos
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Los próximos días 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo la denominada Gran Recogida de Alimentos 2026, una campaña solidaria organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), en la que la colaboración de toda la sociedad resulta fundamental para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una alimentación digna.

A través de este iniciativa, entidades como el Banco de Alimentos Rias Altas (Balrial) consiguen reunir alimentos de primera necesidad destinados a personas y familias necesitadas. Para ello se necesita que la gente se involucre y colabore tanto con donativos como ayudando a recogerlos.

Desde Balrial informan que buscan voluntarios para que la campaña que se va a realizar en Carballo pueda ser un éxito. En concreto, necesitan personas que puedan responsabilizarse de la recogida en el supermercado Gadis de la avenida de Razo, cubriendo los distintos turnos establecidos: de 10.00 a 12.30, 12.30 a 15.30, 16.30 a 19.00 y de 19.00 horas al cierre. Apuntan además que estos turnos podrían flexibilizarse de ser necesario y añaden que, en caso de contar con voluntarios suficientes, se ampliarían los puntos de recogida a otros establecimientos.

Todas las personas interesadas pueden contactar con el banco de alimentos por correo electrónico (opkilo@balrial.org) o vía telefónica (604 00 12 06).

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