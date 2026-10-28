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Carballo

Comienza la demolición de la vieja Cámara Agraria de Carballo: "Non era sen tempo"

Serán tres meses de obras, por lo que entre finales de este año y principios del próximo por fin desaparecerá del paisaje urbano carballés

A. Pérez Cavolo
28/10/2026 08:00
Los operarios trabajando este martes en el viejo edificio de la Cámara Agraria de Carballo
Los operarios trabajando este martes en el viejo edificio de la Cámara Agraria de Carballo
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La vieja Cámara Agraria de Carballo está lista para pasar a la historia. La empresa encargada de su demolición del edificio ubicado en el barrio de A Milagrosa ya puso en marcha las obras de demolición, lo que supondrá el punto y final a casi siete décadas de historia y a una larga espera administrativa de 30 años.

Aunque los trabajos se centran en el interior ahora mismo, el inmueble ya perdió uno de sus distintivos principales: el gran cartel de ‘Cámara Agraria Local’, que durante años lo identificó. Serán tres meses de obras, por lo que entre finales de este año y principios del próximo por fin desaparecerá del paisaje urbano carballés uno de los íconos del feísmo urbano de Carballo. "Non era sen tempo", manifestó el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, que se acercó a la zona de los trabajos. 

Las vallas ya rodean el edificio de la Cámara Agraria de Carballo para su derribo

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Una vez completada la demolición, quedará libre una parcela clasificada por el planeamiento municipal como suelo urbano destinado a equipamientos sociales y asistenciales. Por el momento, no se ha anunciado ningún proyecto concreto para ocuparla, pero es previsible que pase a formar parte de la propia plaza de A Milagrosa.

El viejo edificio de la Cámara Agraria de Carballo desaparecerá en breve

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No será el único edificio histórico que en los próximos meses desaparecerá del paisaje urbano. El siguiente será la antigua sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) –entre la calle Saúde, en la esquina con Cinceiro–, otro inmueble cuyo deterioro se ha hecho especialmente visible con el paso de los años. El edificio es incluso anterior a la Cámara Agraria. Según los datos catastrales, fue levantado en 1940 y dispone de 326,50 metros cuadrados construidos entre planta baja, primera planta y bajo cubierta.

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