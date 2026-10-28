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Carballo

En paradero desconocido un joven con problemas psiquiátricos acusado de agredir sexualmente a su madre en Carballo

El juicio previsto en la Audiencia de A Coruña ha tenido que ser suspendido

Europa Press
28/10/2026 12:50
Imagen de la Audiencia Provincial de A Coruña
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El juicio contra un joven con problemas psiquiátricos acusado de agredir sexualmente a su madre y amenazarla con un cuchillo, en el municipio coruñés de Carballo, ha quedado suspendido este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña debido a la incomparecencia del acusado.

 "Tenemos unas semanas de plazo para intentar localizarlo y alcanzar un acuerdo de conformidad con Fiscalía", ha explicado la letrada de la defensa, en declaraciones a los medios de comunicación. Ha sido después del aplazamiento de la vista y tras apuntar que el procesado, nacido en 2005, se encuentra "en paradero desconocido". 

Así, el juicio se celebrará en una fecha aún por determinar. El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con eximente incompleta de alteración psíquica y pide para el procesado seis años de cárcel. En contraposición, la abogada del encausado solicita su libre absolución. "Desmentimos los hechos", ha recalcado. 

Hechos

Según el escrito de acusación fiscal, el joven vivía en una caseta anexa a la vivienda principal, donde residía su madre, su padre y un hermano menor de edad. En algún momento de abril de 2024, el procesado aprovechó que su padre se había ido a trabajar para acceder a la vivienda familiar y dirigirse al dormitorio principal, donde dormía su madre. Una vez allí, se introdujo en la cama y la agredió sexualmente. Cuando la mujer se despertó, el acusado le puso al cuello un cuchillo que portaba en la mano para continuar con la agresión física. 

El procesado, añade, tiene una alteración psíquica compatible con los diagnósticos psiquiátricos de esquizofrenia, trastorno psicótico, coeficiente intelectual límite y consumo de tóxicos, lo que disminuía de forma notable sus capacidades cognitivas y volitivas, al no seguir el tratamiento.

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