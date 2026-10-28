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Carballo

Los municipios de la Costa da Morte se suman al minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Carballo y A Laracha fueron de los primeros en secundar la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios e Provincias

Redacción Carballo
28/10/2026 13:41
En el siniestro se vieron implicados un convoy de Renfe y otro de Iryo
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Distintos municipios de la Costa da Morte secundaron el llamamiento efectuado por la Federación Española de Municipios y Provincias y convocaron para las 20 horas de este miércoles concentraciones antes sus respectivas sedes consistoriales en las que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo.

Carballo, A Laracha y Muxía fueron de los primeros en responder al llamamiento de la Fegamp y en animar a sus vecinos a acudir a las concentraciones silenciosas para testimoniar su pesar y su respaldo a todas las familias afectadas en estos momentos tan duros que les ha tocado vivir.

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