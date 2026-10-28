Los municipios de la Costa da Morte se suman al minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

En el siniestro se vieron implicados un convoy de Renfe y otro de Iryo EFE

Distintos municipios de la Costa da Morte secundaron el llamamiento efectuado por la Federación Española de Municipios y Provincias y convocaron para las 20 horas de este miércoles concentraciones antes sus respectivas sedes consistoriales en las que se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario registrado en la provincia de Toledo.

Carballo, A Laracha y Muxía fueron de los primeros en responder al llamamiento de la Fegamp y en animar a sus vecinos a acudir a las concentraciones silenciosas para testimoniar su pesar y su respaldo a todas las familias afectadas en estos momentos tan duros que les ha tocado vivir.