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Carballo

Rechazada en el Parlamento de Galicia la propuesta del BNG a favor del servicio de autobús entre Carballo y el Chuac

“O transporte público non se mide só polos autobuses que circulan senón pola capacidade de responder ás necesidades reais das persoas”, dice Óscar Insua

Redacción Carballo
28/10/2026 19:41
El parlamentario del BNG Óscar Insua
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La proposición no de ley en la que el BNG abogaba por la puesta en marcha de un servicio de autobús entre Carballo y el Hospital Universitario de A Coruña para facilitar los desplazamientos del personal que trabaja en los complejos hospitarios coruñeses y reside en la comarca de Bergantiños, no prosperó al posicionarse en contra el Partido Popular. 

El diputado nacionalista Óscar Insua acusa a los populares de votar una cosa en Carballo y otra distinta en la Cámara gallega, a la vez que considera que "non ten sentido planificar a mobilidade laboral dun hospital sen coordinar esa planificación cos servizos de transporte público que deben permitir chegar a el”.

“Non pedimos privilexios, pedimos planificación, coordinación e alternativas para que as persoas poidan acudir ao seu posto de traballo sen depender obrigatoriamente do coche particular”, declaró, para añadir seguidamente que “o transporte público non se mide só polos autobuses que circulan senón pola capacidade de responder ás necesidades reais das persoas”.

Para el nacionalista, la respuesta de la Xunta no reflicte la realidad dado que el personal sanitario debe cubrir turnos de mañana, tarde y noche, apuntando además que la conexión actual tampoco es directa con la zona hospitalaria y obliga a combinar transporte interurbano y urbano, con esperas, transbordos y desplazamientos a pie, sin olvidar los costes que conlleva el desplazamiento en vehículos particulares por el peaje y la falta de aparcamiento en los entornos de los hospitales.

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