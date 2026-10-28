Recta final de la campaña de Samaín del CCA Carballo

Presentación de la campaña del Samaín del CCA Carballo Mar Casal

La campaña de Samaín del Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo entra en su recta final. Este viernes 30 de octubre se sortean los seis cheques de 50 euros para gastar en los establecimientos de hostelería y de alimentación de la entidad. El sorteo será a las 20.00 horas en la Praza do Concello, y en caso de lluvia se traslada al mercado municipal.

A partir de las cinco de la tarde los clientes pueden entregar las papeletas selladas en el stand del CCA para poder participar en el sorteo. Además, los que acudan disfrazados tendrán un premio directo, con entradas de cine para dos personas o bolas de helado. El jueves y el viernes son los últimos días para realizar las compras con las que entrar en el sorteo.