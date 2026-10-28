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Carballo

Recta final de la campaña de Samaín del CCA Carballo

El viernes se sortearán los vales entre los clientes para gastar en los establecimientos asociados 

Diana Bergara
28/10/2026 20:14
Presentación de la campaña del Samaín del CCA Carballo
Presentación de la campaña del Samaín del CCA Carballo
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La campaña de Samaín del Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo entra en su recta final. Este viernes 30 de octubre se sortean los seis cheques de 50 euros para gastar en los establecimientos de hostelería y de alimentación de la entidad. El sorteo será a las 20.00 horas en la Praza do Concello, y en caso de lluvia se traslada al mercado municipal. 

A partir de las cinco de la tarde los clientes pueden entregar las papeletas selladas en el stand del CCA para poder participar en el sorteo. Además, los que acudan disfrazados tendrán un premio directo, con entradas de cine para dos personas o bolas de helado. El jueves y el viernes son los últimos días para realizar las compras con las que entrar en el sorteo. 

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