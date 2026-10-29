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Diario de Ferrol

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Carballo

A compañía Titzina inicia en Carballo a xira do seu novo espectáculo

Este venres presenta o seu último espectáculo no FIOT, que rematará o sábado 

Diana Bergara
29/10/2026 21:53
Encontro de FIOT nas Ondas este xoves
Encontro de FIOT nas Ondas este xoves
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O Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) está na recta final e este sábado pechará o telón. Este xoves houbo un encontro da compañía Titzina co xornalista Daniel Galindo, no marco de Onda FIOT - Escola do Espectador nas Ondas, antesala da obra desta noite de venres.  

A agrupación catalana presenta a súa nova creación, ‘Disección de la bondad en tres actos’, ás 21.00 horas no Pazo da Cultura, iniciando así en Carballo a xira estatal da súa última montaxe. Trátase dunha farsa en tres actos que explora os mecanismos da bondade, o engano e a construción da verdade. 

O sábado ponse o broche de ouro ao FIOT con Rafael Álvarez, El Brujo, que estrena en Galicia ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, un monólogo no que dialogan os evanxeos, a filosofía oriental e a tradición do ioga.

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