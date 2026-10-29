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Carballo

A Pipa celebra su tercer aniversario con una fiesta de la cerveza en Carballo

Será este viernes a partir de las 19.00 horas

A. Pérez Cavolo
29/10/2026 20:40
Responsable de A Pipa con un cliente en uno de los eventos del local
Responsable de A Pipa con un cliente en uno de los eventos del local
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El establecimiento A Pipa, situado en la Mirón, en la parroquia carballesa de Bértoa, celebrará este viernes, su tercer aniversario con una fiesta de la cerveza abierta al público.

Reapertura del histórico A Pipa, en Mirón-Bértoa

Más información

La celebración comenzará a las 19.00 horas y contará con la participación del DJ y animador By.Kokee, encargado de poner música al encuentro y animar la jornada.

Con motivo del aniversario, el local ofrecerá cañas de cerveza a dos euros y una selección de aperitivos entre los que figuran empanadas, jamón asado, tortillas y raxo.

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