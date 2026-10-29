Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Apoyar y acompañar a los enfermos de cáncer, en Carballo

Una psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer ofreció una charla en Carballo

Diana Bergara
29/10/2026 21:47
charla del cáncer en Carballo
charla del cáncer en Carballo
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ofreció este jueves una nueva charla en el Carballo para informar de los servicios que se prestan desde la entidad. 'Previr, apoiar e acompañar' fue el título de la charla impartida por Katty Gutiérrez, psicóloga de la AECC, que estuvo acompañada de la presidenta de la junta local, Ana Casais. 

La charla, que se llevó a cabo en las instalaciones del mercado de Carballo, provocó mucho interés entre la población. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Encontro de FIOT nas Ondas este xoves

A compañía Titzina inicia en Carballo a xira do seu novo espectáculo
Diana Bergara
charla del cáncer en Carballo

Apoyar y acompañar a los enfermos de cáncer, en Carballo
Diana Bergara
Responsable de A Pipa con un cliente en uno de los eventos del local

A Pipa celebra su tercer aniversario con una fiesta de la cerveza en Carballo
A. Pérez Cavolo
Los trabajos en A Milagrosa ya están casi listos y las pistas abrirán en breve

Carballo da un nuevo impulso a sus instalaciones deportivas con mejoras en pistas y campos de fútbol
A. Pérez Cavolo