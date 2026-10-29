Apoyar y acompañar a los enfermos de cáncer, en Carballo

charla del cáncer en Carballo Mar Casal

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ofreció este jueves una nueva charla en el Carballo para informar de los servicios que se prestan desde la entidad. 'Previr, apoiar e acompañar' fue el título de la charla impartida por Katty Gutiérrez, psicóloga de la AECC, que estuvo acompañada de la presidenta de la junta local, Ana Casais.

La charla, que se llevó a cabo en las instalaciones del mercado de Carballo, provocó mucho interés entre la población.