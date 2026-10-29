Carballo da un nuevo impulso a sus instalaciones deportivas con mejoras en pistas y campos de fútbol

Los trabajos en A Milagrosa ya están casi listos y las pistas abrirán en breve C. Carballo

El Concello de Carballo ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones para mejorar las instalaciones deportivas del municipio, tanto las utilizadas por los clubes para entrenamientos y competiciones como las destinadas a la práctica libre de los vecinos. El programa moviliza más de 400.000 euros e incluye obras ya finalizadas, proyectos próximos a su ejecución y nuevos trabajos previstos en nueve pistas polideportivas de diferentes barrios y parroquias.

Entre las intervenciones más recientes destacan la renovación integral de la pista de la plaza de A Milagrosa y las mejoras realizadas en el campo de fútbol de As Pedreiras, en Verdillo. A ellas se suman la próxima reforma de las instalaciones de atletismo de O Chorís y la contratación de un servicio especializado para conservar los ocho campos de fútbol municipales.

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El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, visitaron las instalaciones de A Milagrosa, que reabrirán próximamente, y el campo de As Pedreiras, donde estuvieron acompañados por el presidente de la SD San Lorenzo, Daniel Padín. Durante la visita, los responsables municipales y del club coincidieron en la necesidad de continuar mejorando las instalaciones de Verdillo.

“Queremos que a veciñanza teña a oportunidade de practicar deporte preto da casa. Mellorar estas instalacións é apoiar os clubs e a competición, pero tamén ofrecer espazos de calidade para que calquera persoa poida facer exercicio e gozar do seu tempo libre”, destacó el regidor.

Una nueva imagen para la pista de A Milagrosa

La renovación de la pista polideportiva de A Milagrosa, con un presupuesto de 44.168,51 euros, ha permitido recuperar una instalación que presentaba un importante deterioro debido al uso continuado. Los trabajos incluyeron el saneamiento y la regularización de la superficie, la aplicación de un pavimento deportivo multicapa, la renovación de las líneas de juego y la mejora de la evacuación de aguas.

La actuación incorpora, además, un diseño geométrico y multicolor inspirado en las tradicionales alfombras florales de A Milagrosa. Los tonos verdes, azules, amarillos y naranjas establecen una conexión visual con una de las tradiciones más representativas del barrio. La pista, utilizada principalmente para la práctica recreativa de fútbol sala, volverá a estar disponible para los vecinos en los próximos días.

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Mantenimiento de ocho campos

También han concluido los trabajos de mejora del campo de fútbol de As Pedreiras, en la parroquia de Verdillo, correspondientes a un proyecto con un presupuesto de licitación de 61.412,72 euros.

La intervención permitió acondicionar la solera y la rampa situada entre las gradas y la taquilla, además de actuar sobre las propias gradas, los vestuarios, el equipamiento y la iluminación.

Estas obras se complementan con la adjudicación del mantenimiento especializado de los ocho campos de fútbol municipales, un servicio que tendrá un coste de 139.987,33 euros durante sus dos primeros años. Los trabajos han sido adjudicados a las empresas Medulio Servicios y Obras y Jardinería Arce, con actuaciones diferenciadas según el tipo de superficie.

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Para los campos de césped artificial de O Carral, en Sofán, y los tres de As Eiroas se destinan 58.615,43 euros. Las tareas incluyen limpieza, cepillado, descompactación, pequeñas reparaciones y revisión de los sistemas de riego y drenaje.

Los otros 81.371,90 euros corresponden a los terrenos de hierba natural de As Pedreiras, Cances, Razo y Baldaio. En ellos se realizarán trabajos de siega, fertilización, aireado, escarificado, recebado, resiembra y control fitosanitario.

La pista de O Chorís, la próxima gran actuación

Una de las inversiones más importantes del programa será la renovación de las instalaciones de atletismo de O Chorís, con un presupuesto de licitación de 151.108,56 euros.

El proyecto ya cuenta con propuesta de adjudicación y establece un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos permitirán renovar el pavimento del anillo de atletismo y acondicionar las zonas destinadas a salto de longitud, altura y pértiga, además de habilitar un espacio específico para lanzamiento de peso. La intervención contempla la colocación de un pavimento sintético multicapa para exteriores y la señalización de las diferentes disciplinas conforme a la normativa deportiva.

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“Traballamos para atender as necesidades de deportes diferentes e de persoas con formas moi distintas de practicalos: desde quen adestra e compite nun club ata quen utiliza unha pista de maneira libre”, explicó Daniel Barreiro.

El concejal de Deportes subrayó también la importancia de garantizar la conservación de las instalaciones una vez reformadas. “A renovación debe ir acompañada dun mantemento continuado, e o noso compromiso é seguir actuando nesta e noutras instalacións nos próximos meses”, añadió.

El Concello prevé extender las actuaciones durante los próximos meses a otras nueve pistas polideportivas distribuidas por el municipio. Las intervenciones están previstas en Mirón-Bértoa, el centro social de Verdillo, Artes, A Brea, la escuela de Cances, Oza, Imende-Noicela, O Chorís y San Cristovo.

Estos trabajos darán continuidad al programa de renovación del equipamiento deportivo desarrollado durante el pasado año, cuando se realizaron mejoras en las pistas de Ardaña, Cances, O Chorís, el CEIP Bergantiños, Outón-Rus y Os Vilares-Sísamo.