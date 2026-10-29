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Carballo

El Concello de Carballo inicia la sustitución de las pasarelas de madera del paseo del Anllóns

La empresa Arce Jardinería es la encargada de realizar los trabajos en los que se van a invertir 255.000 euros

Manuel Froxán Rial
29/10/2026 12:34
Una de las pasarelas del paseo del Anllóns que va a ser sustituida
Una de las pasarelas del paseo del Anllóns que va a ser sustituida
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El Concello de Carballo anuncia el inminente comienzo de los trabajos de sustitución de las deterioradas pasarelas de madera del paseo del Anllóns, actuación en la que se van a invertir 254.370 euros. Jardinería Arce, la empresa adjudicataria del proyecto empezará este jueves día 29 con el desmontaje de las estructuras actuales.

Las pasarelas, con alrededor de tres décadas de antigüedad, presentan deterioro por el paso del tiempo y la exposición a la humedad. Su sustitución permitirá mejorar la seguridad y conservar las conexiones entre las dos márgenes del río en un espacio de paseo y ocio para la vecindad.

El proyecto prevé la renovación de cuatro pasarelas, por lo que durante un período aproximado de dos y tres semanas no podrá cruzarse de un lado al otro del río. Las nuevas estructuras conservarán la tipología de madera y el perfil curvo de las existentes para mantener su integración en el entorno fluvial. Tendrán una anchura de dos metros y contarán con estructura de madera laminada, pavimento y barandillas también de madera, adaptados a las exigencias técnicas actuales.

La intervención aprovechará los apoyos de hormigón existentes, en los que se realizarán trabajos de limpieza y reparación. Además, se incorporarán mejoras para facilitar la evacuación del agua y evitar el contacto directo de la madera con los apoyos, con el objetivo de reducir los efectos de la humedad y prolongar la vida útil de las nuevas pasarelas.

El Concello de Carballo prosigue así con el mantenimiento y mejora del paseo del Anllóns, un itinerario que conecta la urbe con su entorno natural y favorece los desplazamientos a pie y el disfrute del río.

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