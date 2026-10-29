La Justicia se atasca aún más en Carballo y Corcubión

La sede de los juzgados de Carballo Mar Casal

La situación de los juzgados de Carballo y Corcubión continúa deteriorándose. Los dos partidos judiciales figuran entre los más congestionados de Galicia, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al segundo trimestre de 2026. Corcubión es, de hecho, el juzgado gallego con más saturación, con una tasa de congestión de 8,01, mientras que Carballo alcanza el 6,70 (tercero en Galicia solo superado por O Carballiño) unos índices que reflejan las dificultades de ambos para afrontar el volumen de procedimientos acumulados.

La gravedad del problema se aprecia al compararlos con otros partidos judiciales gallegos, especialmente en las principales ciudades. Así, en Santiago registra una tasa de 3,52; Ferrol, de 2,60; Pontevedra, de 2,50; Ourense, de 2,44; y Vigo, de 2,43. También quedan muy por debajo otros partidos de la provincia, como Muros (3,66), Padrón (3,56), Noia (3,39) y Betanzos (2,65).

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Pero lo más preocupante no es únicamente su posición entre los territorios con mayores dificultades judiciales, sino el empeoramiento experimentado durante el último año. La congestión aumentó un 52,1% en Corcubión y un 20,8% en Carballo respecto al mismo trimestre de 2025, pese a que ambos registraron una disminución de los nuevos asuntos.

La tasa de congestión es un síntoma de los problemas que acumulan las sedes judiciales porque relaciona la carga de procedimientos que deben atender los órganos judiciales con los asuntos que consiguen resolver. Un índice elevado indica que el volumen de trabajo supera ampliamente la capacidad de respuesta. Algo que ya en Carballo y Corcubión se ha convertido en un problema estructural.

Casi 7.700 expedientes sin resolver

Los tres juzgados de Carballo cerraron junio con 5.059 asuntos pendientes. Durante el trimestre recibieron 895 nuevos procedimientos y resolvieron 887. La mayor acumulación corresponde a la jurisdicción civil, con 3.437 expedientes en trámite y una tasa de congestión de 7,38. En el ámbito penal permanecían pendientes otros 1.622, con un índice de 5,65.

En Corcubión, los dos órganos judiciales terminaron el trimestre con 2.636 asuntos pendientes, después de registrar 456 ingresos y resolver 376 procedimientos. La situación es especialmente grave en la jurisdicción civil, cuya tasa de congestión alcanza el 9,36, mientras que en la penal se sitúa en 6,78.

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En conjunto, ambos partidos judiciales acumulan 7.695 asuntos pendientes, frente a los 7.438 registrados al cierre de 2025. Aunque se trata de períodos estadísticos distintos, la comparación del volumen de expedientes muestra que la acumulación continúa.

La evolución interanual tampoco ofrece señales de recuperación. En Carballo, las resoluciones descendieron un 17%, mientras que en Corcubión la caída alcanzó el 37,5%. Esta menor capacidad de resolución contribuye al incremento de los índices de congestión.

Retrasos de hasta dos años

Las cifras confirman una situación que los profesionales de la Justicia llevan meses denunciando. El Colegio de Procuradores de A Coruña alertó de un “colapso sin precedentes” en Carballo, con demandas pendientes de señalamiento desde hacía casi dos años y escritos que continuaban sin tramitar.

El colectivo señaló especialmente las dificultades en las ejecuciones, el registro y reparto de asuntos y la tramitación penal. En algunos procedimientos de ejecución, la demora alcanzaba el año y medio solo para conseguir su admisión a trámite.

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A estos retrasos se añaden solicitudes de impulso procesal presentadas hace meses en procedimientos de más de dos años de antigüedad que todavía no han recibido respuesta. La paralización afecta, por tanto, no solo a las resoluciones definitivas, sino también a actuaciones necesarias para que los expedientes puedan avanzar.

También han alzado lo voz los sindicatos, especialmente por la situación de los juzgados de Carballo. El delegado, Roberto Andrade, aseguró que “nunca estuvieron peor” y atribuyó el deterioro a años de insuficiencia de medios, falta de planificación y elevada rotación del personal.

Entre las situaciones denunciadas figura que servicios esenciales, como el registro y reparto o determinadas ejecuciones, recaigan sobre un único funcionario, que además debe asumir otras tareas.

El sindicato reclamó a la Dirección Xeral de Xustiza una modificación urgente de la relación de puestos de trabajo del Servicio Común de Tramitación y refuerzos en los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. También cuestionó que la reorganización derivada de los Tribunales de Instancia pueda resolver el atasco sin incrementar los recursos.

Los nuevos datos del CGPJ refuerzan aquellas advertencias. Lejos de reducirse, la congestión se ha agravado durante el último año y mantiene a Carballo y Corcubión entre los partidos judiciales con mayores dificultades de Galicia. El resultado es una acumulación de miles de expedientes que prolonga la espera de quienes necesitan una respuesta de la Justicia.