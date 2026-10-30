Aspaber, Íntegro y dos centros de día abren sus puertas a ocho futuras cuidadoras

La firma del convenio con las entidades sociales para el desarrollo de las prácticas del Obradoiro de Emprego Lubiáns II Mar Casal

Ocho futuras profesionales de la atención sociosanitaria tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades de las personas mayores y con discapacidad gracias a la colaboración de cuatro centros sociales de Bergantiños. Las asociaciones Aspaber e Íntegro y los centros de día de Carballo y A Laracha acogerán las prácticas de las alumnas del Obradoiro de Emprego Lubiáns II, que podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación y familiarizarse con el funcionamiento diario de estos servicios.

El Concello de Carballo acogió este viernes la firma de los convenios que permitirán desarrollar esta experiencia, en la que participarán las ocho alumnas de la especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. El programa combina la preparación teórica con el aprendizaje en entornos profesionales, una fórmula que ya se ha desarrollado en anteriores ediciones de los talleres de empleo.

O que buscamos é que estes cursos sirvan para formar profesionais, mellorar os servizos e, en definitiva, mellorar a vida das persoas Daniel Pérez, alcalde de Carballo

Durante su estancia en los centros, las participantes podrán conocer las rutinas de atención, los distintos ritmos de trabajo y las necesidades de los usuarios, aspectos que las entidades colaboradoras consideran fundamentales para completar su preparación. De hecho, durante la firma de los acuerdos se insistió en que, aunque la formación teórica proporciona los conocimientos necesarios, existen situaciones y habilidades que únicamente pueden aprenderse mediante la experiencia cotidiana.

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El contacto directo con las personas atendidas constituye así uno de los principales valores de las prácticas. No se trata únicamente de familiarizarse con las tareas propias de la profesión, sino también de comprender la importancia de la atención individualizada, la delicadeza en el trato y la capacidad de responder a las necesidades de cada usuario.

En el acto participaron las directoras de Aspaber e Íntegro, Dolores Fernández y Noelia Barreira, respectivamente; los alcaldes de Carballo y Coristanco, Daniel Pérez y Juan García; los concejales carballeses Iván Andrade y Maica Ures, y el edil de Coristanco Enrique Tasende.

O máis agradable é comprobar como se desenvolve o traballo e como o perciben as persoas ás que vai dirixido Juan Garcia, alcalde de Coristanco

El alcalde de Carballo destacó que los programas de formación deben repercutir tanto en las oportunidades laborales de quienes participan como en la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. “O que buscamos é que estes cursos sirvan para formar profesionais, mellorar os servizos e, en definitiva, mellorar a vida das persoas”, señaló.

También agradeció la implicación de las entidades que acogerán a las alumnas y la colaboración del Concello de Coristanco. “A colaboración entre administracións e entidades é fundamental para ofrecer oportunidades de formación e, ao mesmo tempo, dar resposta ás necesidades reais da sociedade”, añadió.

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Por su parte, el alcalde de Coristanco puso el acento en la dimensión humana de las prácticas y, especialmente, en cómo perciben los usuarios la atención que reciben. “O máis agradable é comprobar como se desenvolve o traballo e como o perciben as persoas ás que vai dirixido”, manifestó Juan García.

El regidor destacó las valoraciones que han trasladado algunas personas mayores sobre la atención recibida en este tipo de experiencias. “Estes días escoitamos persoas maiores destacar a atención, a delicadeza e o trato recibido. Iso demostra que estas prácticas son útiles para o alumnado, pero tamén teñen un retorno moi positivo para a comunidade”, explicó.