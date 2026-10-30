La campaña de Samaín del CCA Carballo provoca una fuerte expectación 

Largas colas en la plaza de Carballo Mar Casal

La campaña de Samaín del Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo provocó una fuerte expectación este viernes. En la Praza do Concello se registraron largas colas durante la tarde para entregar las papeletas selladas en el stand del CCA y poder participar así en el sorteo.

Los clientes tienen la oportunidad de hacerse con alguno de los seis cheques de 50 euros para gastar en los establecimientos de hostelería y de alimentación de la entidad, que se sortean a las 20.00 horas.

Además, las personas que acuden disfrazados para entregar las papeletas obtienen premio directo, con entradas de cine o bolas de helado. Los más pequeños son los que acudieron disfrazados, aunque también se podían encontrar algunos adultos.