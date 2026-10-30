La vieja Cámara Agraria de Carballo es historia y abre "novas posibilidades para mellorar A Milagrosa"

La vieja Cámara Agraria de Carballo ya es historia. La maquinaria puso fin este viernes a casi siete décadas de presencia del edificio en la avenida de A Milagrosa, donde se había convertido en uno de los inmuebles más representativos del abandono y el deterioro urbano. Construido en 1958, el antiguo equipamiento llevaba años sin uso y su demolición había sido objeto de numerosas reclamaciones.

El derribo se ejecutó a lo largo de la tarde, dejando un montón de escombros donde hasta ahora se levantaba una construcción de tres plantas que había acogido las dependencias de la Cámara Agraria. Su desaparición supone, según destacó el Concello, eliminar "un importante foco de deterioración urbana e abrir novas posibilidades para mellorar a contorna da Milagrosa"

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La actuación fue promovida por la Xunta de Galicia, propietaria del inmueble, a través de la Consellería de Facenda e Administración Pública. El Concello de Carballo había concedido en marzo la licencia municipal para proceder a su demolición, un trámite que permitió avanzar hacia la eliminación de una edificación cuyo estado de conservación hacía necesaria una intervención.

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Con el paso de los años, aquellas dependencias que en su momento prestaron servicio al Campo da Feira del entorno quedaron sin uso y el edificio fue deteriorándose progresivamente. El propio proyecto de demolición identificaba su grave estado de conservación.

Con la demolición de este viernes desaparece uno de los edificios que todavía recordaban una etapa anterior de la actividad administrativa vinculada al sector agrario en Carballo. También se elimina un icono del feísmo carballés, de los que cada vez quedan menos.