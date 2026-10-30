Titzina y El Brujo cierran el FIOT en Carballo tras seis intensas semanas de teatro

Una escena del espectáculo de Titzina este viernes Mar Casal

Titzina y El Brujo despiden el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo, después de seis intensas semanas de espectáculos con compañías de primer nivel. La agrupación catalana presentó este viernes ‘Disección de la bondad en tres actos’, que fue su estreno en Galicia y marcó el inicio de su gira estatal.

Titzina se reencontró con el público carballés presentando una farsa en tres acto alrededor de la tan cambiante naturaleza de la verdad. Un mago y su ayudante recurren a métodos cada vez más disparatados para cobrar la pensión de una madre fallecida, un agricultor manipula su memoria para lograr una indemnización millonaria; y un defraudador encantador, saquea su entorno más próximo. Tres historias donde se confunden realidad y ficción que sirvieron para una reflexión por parte del espectador sobre lo que sucede a nuestro alrededor.

Este sábado el FIOT cierra el telón con uno de los grandes de la escena gallega, Rafael Álvarez, El Brujo, que presentará ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, una propuesta que también llega por primera vez a Galicia en la que se combina humor, palabra, gesto, improvisación, música en directo y reflexión espiritual. Será a las 20.00 en el Pazo da Cultura. Con este espectáculo se abre un espacio para las grandes preguntas sobre la conciencia, la espiritualidad y la condición humana, sin renunciar al humor ni al carácter festivo del teatro.

El FIOT reunió en Carballo a las grandes figuras de la escena actual en su 35 edición, con propuestas de lo más variado y formatos diferentes durante un mes y medio.