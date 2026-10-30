Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Titzina y El Brujo cierran el FIOT en Carballo tras seis intensas semanas de teatro

Este sábado finaliza el festival, que reunió a la grandes figuras de la escena actual en su edición número 35

Diana Bergara
30/10/2026 22:06
Una escena del espectáculo de Titzina
Una escena del espectáculo de Titzina este viernes
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Titzina y El Brujo despiden el Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) en Carballo, después de seis intensas semanas de espectáculos con compañías de primer nivel. La agrupación catalana presentó este viernes ‘Disección de la bondad en tres actos’, que fue su estreno en Galicia y marcó el inicio de su gira estatal. 

Titzina se reencontró con el público carballés presentando una farsa en tres acto alrededor de la tan cambiante naturaleza de la verdad. Un mago y su ayudante recurren a métodos cada vez más disparatados para cobrar la pensión de una madre fallecida, un agricultor manipula su memoria para lograr una indemnización millonaria; y un defraudador encantador, saquea su entorno más próximo. Tres historias donde se confunden realidad y ficción que sirvieron para una reflexión por parte del espectador sobre lo que sucede a nuestro alrededor. 

Este sábado el FIOT cierra el telón con uno de los grandes de la escena gallega, Rafael Álvarez, El Brujo, que presentará ‘La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús’, una propuesta que también llega por primera vez a Galicia en la que se combina humor, palabra, gesto, improvisación, música en directo y reflexión espiritual. Será a las 20.00 en el Pazo da Cultura. Con este espectáculo se abre un espacio para las grandes preguntas sobre la conciencia, la espiritualidad y la condición humana, sin renunciar al humor ni al carácter festivo del teatro.

 El FIOT reunió en Carballo a las grandes figuras de la escena actual en su 35 edición, con propuestas de lo más variado y formatos diferentes durante un mes y medio. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una escena del espectáculo de Titzina

Titzina y El Brujo cierran el FIOT en Carballo tras seis intensas semanas de teatro
Diana Bergara
La firma del convenio con las entidades sociales para el desarrollo de las prácticas del Obradoiro de Emprego Lubiáns II

Aspaber, Íntegro y dos centros de día abren sus puertas a ocho futuras cuidadoras
A. Pérez Cavolo
Largas colas en la plaza de Carballo

La campaña de Samaín del CCA Carballo provoca una fuerte expectación
Diana Bergara
Encontro de FIOT nas Ondas este xoves

A compañía Titzina inicia en Carballo a xira do seu novo espectáculo
Diana Bergara