Carballo pone en marcha mejoras en más de cuatro kilómetros de carreteras rurales

Pérez y Lamas visitando una de las obras en ejecución en las parroquias C.Carballo

Más de cuatro kilómetros de carreteras rurales de Carballo serán objeto de mejoras a través de cuatro proyectos municipales que suman una inversión de 1,2 millones de euros. Las actuaciones, distribuidas entre diferentes parroquias, permitirán renovar pavimentos, ampliar vías y mejorar las condiciones de circulación, pero también intervenir en las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje de varios núcleos.

El Concello mantiene actualmente dos de las obras en ejecución, mientras que las otras dos cuentan ya con propuestas de adjudicación. Los trabajos están en marcha en la carretera que comunica As Torres, en Oza, con Cances Grande, y se encuentran en su recta final en Imende, en la parroquia de Noicela. Por su parte, las intervenciones previstas en Aldemunde de Arriba y en los accesos a A Igrexa y Casais, en Entrecruces, avanzan en su tramitación administrativa.

El concejal de Obras, Luis Lamas, destacó que las actuaciones responden a una planificación que pretende aprovechar la renovación de las carreteras para resolver otras necesidades de los núcleos rurales. “Estamos actuando en distintos puntos do rural cunha planificación que vai máis alá da simple renovación dos firmes, porque aproveitamos as obras para mellorar tamén o abastecemento, o saneamento, a drenaxe, a accesibilidade e a seguridade”, explicó.

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La intervención de mayor envergadura se desarrolla entre As Torres y Cances Grande, donde el Concello está renovando un eje viario de 3,3 kilómetros que comunica las parroquias de Oza y Cances. El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Obras visitaron esta semana los trabajos, que cuentan con una inversión de 481.964 euros.

El proyecto contempla la renovación completa del firme mediante aglomerado asfáltico, la ejecución de ensanches en distintos puntos del recorrido, mejoras en el drenaje y la construcción de tres muros de contención. También se renovará la señalización para mejorar las condiciones de seguridad de la vía.

Además, las obras permitirán ampliar la red municipal de abastecimiento con la instalación de 1.450 metros de nuevas canalizaciones a lo largo del trazado. El Concello ha coordinado ambas intervenciones para evitar que en el futuro sea necesario levantar una carretera recién renovada para extender este servicio.

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La segunda actuación que ya está en ejecución se localiza en Imende, donde los trabajos de mejora integral del núcleo se encuentran en su fase final. Con una inversión de 434.808 euros, el proyecto incluye la renovación del viario y de diferentes servicios y canalizaciones.

Mientras tanto, el Concello avanza en la contratación de las obras de Aldemunde de Arriba, cuyo presupuesto asciende a 237.287 euros. El expediente cuenta ya con propuesta de adjudicación, paso previo a la formalización del contrato y al inicio de los trabajos.

En este núcleo se ejecutarán 400 metros de red de saneamiento y otros 50 metros de canalizaciones para la recogida de aguas pluviales. También se renovará el pavimento de unos 3.200 metros cuadrados mediante hormigón, mientras que en la zona sur se extenderá una nueva capa de aglomerado en caliente.

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El proyecto incorpora, además, mejoras en los espacios públicos, con la creación de 300 metros cuadrados de zonas verdes, plantación de árboles, instalación de mobiliario urbano y renovación de la señalización horizontal y vertical.

La cuarta intervención prevista se desarrollará en la parroquia de Entrecruces, concretamente en la carretera que conecta la provincial DP-1914 con los lugares de A Igrexa y Casais. El proyecto, que también cuenta con propuesta de adjudicación, dispone de un presupuesto de 103.482 euros.

Los trabajos abarcarán un tramo de aproximadamente 685 metros, cuya anchura media actual ronda los cuatro metros. La actuación permitirá ampliar la calzada hasta alcanzar un mínimo de seis metros, facilitando el cruce de vehículos y mejorando el acceso a las viviendas, explotaciones y parcelas agrícolas.

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La obra también incluirá la renovación completa del pavimento mediante una capa de aglomerado asfáltico y la actualización de la señalización. Su financiación contará con aportaciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, subrayó que el objetivo es abordar varias necesidades en cada intervención. “Cada intervención permítenos resolver varias necesidades ao mesmo tempo. Melloramos os firmes e a seguridade viaria, pero tamén aproveitamos para renovar ou instalar servizos, solucionar problemas de drenaxe e preparar as infraestruturas para o futuro”, señaló.

El regidor insistió en que las mejoras deben alcanzar tanto a los principales ejes de comunicación como a las carreteras y calles de los pequeños núcleos. “O rural necesita investimentos continuados e planificados, tanto nos grandes eixos que comunican parroquias como nos accesos aos núcleos e ás vivendas. Ese é o camiño no que imos seguir traballando”, concluyó.