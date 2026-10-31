El bus directo entre A Coruña y Carballo: 45 minutos antes en la fila para asegurar un asiento

Las colas para el bus directo entre A Coruña y Carballo, esta semana en la estación herculina A. Pérez Cavolo

La elevada demanda del transporte público entre Carballo y A Coruña está obligando a los viajeros a cambiar su rutina y a actuar con previsión para asegurarse un asiento en los autobuses directos que unen el municipio carballés con la ciudad herculina. Desde hace ya varios meses, y ante la saturación de estos servicios, los pasajeros empiezan a hacer fila entre 30 y 45 minutos antes de la salida del autobús, dejando imágenes insólitas hasta hace no mucho en la estación coruñesa.

Es una situación que se observa especialmente en dos destinos: Ferrol y Carballo. Largas filas empiezan a formarse en los andenes uno y cuatro casi una hora antes de que salgan los autobuses. A medida que se acerca la hora de partida, las colas se extienden hasta ocupar el espacio de varios andenes, mientras el resto de los viajeros intenta pasar entre los huecos que quedan libres.

Levamos tempo comunicándolle a Mobilidade da Xunta que existe un problema clarísimo en Carballo e en toda a Costa da Morte Daniel Pérez, alcalde de Carballo

En el caso de Carballo, la imagen también se repite en la estación local, incluso a primera hora de la mañana. En el autobús de las 7.35 horas, procedente de Fisterra y que conecta Carballo con A Coruña por la autovía, también se forman colas. El vehículo que ya viene ocupado desde el sur de la Costa da Morte termina prácticamente lleno después de recoger pasajeros en la parada de la calle Perú, una de las más céntricas de la capital de Bergantiños. “Es que el gasoil está muy caro”, bromea uno de los viajeros mientras espera.

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Son trabajadores que se desplazan a sus empleos, estudiantes de la Universidade da Coruña o personas que acuden a una cita médica, muchas de ellas mayores. Todos comparten la necesidad de llegar a una hora determinada a su destino y la preocupación por encontrar una plaza disponible en el autobús y no quedarse tener que esperando el siguiente o tener que optar por las rutas más largas, que van por la comarcal por A Grela o Meicende.

De ahí que muchos viajeros prefieran llegar con antelación y esperar en la fila antes que utilizar una expedición que les obligue a invertir más tiempo en el desplazamiento.

Solo cinco autobuses directos de regreso

Los horarios de lunes a viernes de Arriva Galicia reflejan las diferencias entre la oferta total de transporte y las conexiones directas por autovía. La diferencia es especialmente significativa para quienes necesitan regresar desde A Coruña después de su jornada laboral o académica. Mientras en dirección a la ciudad herculina existen nueve expediciones directas repartidas a lo largo del día, en sentido contrario la oferta se reduce a cinco, con la última salida a las 16.45 horas.

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“Levamos tempo comunicándolle a Mobilidade da Xunta que existe un problema clarísimo en Carballo e en toda a Costa da Morte. Non contamos cun sistema de transporte público colectivo que permita prescindir do coche particular, nin para traballar nin para estudar na Coruña ou Santiago”, señaló el alcalde de Carballo, Daniel Pérez.

El regidor incidió especialmente en la escasez de frecuencias y en la ocupación de los vehículos que llegan a Carballo desde otros municipios. “As frecuencias son escasas e moitas veces os autobuses chegan da Costa da Morte, paran en Carballo e xa non quedan prazas. A Xunta ten que entender que cambiou a forma de moverse da xente, sobre todo da xente nova. Moitos prefiren utilizar o transporte público, pero hai que ofrecerlles un servizo de calidade”, añadió.

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Pérez también recordó que las dificultades para utilizar el transporte colectivo son todavía mayores en las parroquias rurales, donde las alternativas al coche particular resultan especialmente limitadas.