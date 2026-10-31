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Carballo

El CCA Carballo cierra una exitosa campaña de Samaín con la vista en el Black Friday

Numerosas personas participaron en la propuesta, apostando por las compras en el comercio local 

Diana Bergara
31/10/2026 18:08
Colas en la Praza do Concello el viernes
Colas en la Praza do Concello el viernes
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El Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo puso el broche final a la segunda edición de la campaña de Samaín 'Truco ou Trato?' con una gran participación en la tarde del viernes, con mucha diversión, disfraces y ambiente familiar como grandes protagonistas. La afluencia del público superó las previsiones de la organización y se agotaron los regalos que había reservados para todas las personas que acudían disfrazadas dispuestas a completar el juego y participar en el sorteo de seis cheques de 50 euros. 

Las tres manos inocentes para extraer las papeletas fueron Valeria, Candela y Clara. Resultaron premiados Elena María Lorenzo Moreira, Mario Pensado Gesto, Eva Bouzas Rey, Katerina Pena Suárez e Bea Núñez Suárez, que resultó doblemente afortunada y recibirá dos cheques, con un valor total de 100 euros. Los vales se entregarán la próxima semana. 

El éxito de la última jornada ratificó la buena acogida de la campaña, que durante 15 días llevó la magia del Samaín a los escaparates de 41 comercios asociados. Numerosas personas recorrieron los establecimientos participantes para localizar las once figuras escondidas y completar las dos cartulinas, convirtiendo la propuesta en una actividad de ocio en familia y amigos, además de incentivar las compras en el comercio local.

Desde el CCA agradecen la confianza de los clientes participando en esta nueva iniciativa con la vista puesta en la siguiente campaña, el Black Friday que se presentará dentro de unos días, apostando de nuevo por el comercio de proximidad. 

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