Música, tradición, teatro, cinema e artes plásticas no Novembro con Música de Carballo
A programación abrirá o 6 de novembro cun concerto de Ailá polo 50 aniversario da asociación Lumieira
Novembro con Música regresa a Carballo con música, tradición, teatro, cinema documental e artes plásticas. Como xa é habitual, mantense o protagonismo das entidades locais que cada ano colaboran con este ciclo cultural. Así, haberá os tradicionais concertos das agrupacións corais do municipio e un aniversario moi especial polos 50 anos da Asociación Cultural Lumieira. Un mes para explorar diversos estilos que, ademais da música coral, inclúen o tradi ou a música clásica.
Ademais, continúa a senda aberta no Día das Letras de 2025, xa que no mes de maio dese ano tivo lugar a primeira edición das xornadas Vivan as do meu lugar, que agora teñen continuidade cunha nova cita o día 14 de novembro. O título desta edición será 'Vestir a memoria', cun encontro arredor do vestiario tradicional galego.
Un día antes, o venres 13 de novembro, ás 21.00 horas, o Pazo da Cultura acolle Cantares Atlánticos, un espectáculo que combina o recital de cámara coa vídeo arte, protagonizado pola soprano Soledad Vidal e o pianista Aurelio Viribay. O concerto, patrocinado pola Concellaría de Igualdade con motivo do 25 de Novembro, Día contra a Violencia de Xénero, convértese nunha poderosa homenaxe á loita, á resiliencia e á dignidade das mulleres galegas fronte ás diversas formas de violencia e opresión machista ao longo da historia. Unha mensaxe fundamental para este 25N: recoñecer a dor do pasado para reparar, sanar e avanzar cara a un futuro libre de violencias machistas.
A Asociación Cultural Lumieira conmemora o seu 50 aniversario cun concerto de Ailá, o venres 6 de novembro, ás 21.00 horas, no Pazo da Cultura, sendo a primeira actividade deste programa. A cita inclúe tamén unha lembranza a Xosé Manuel Eirís, coincidindo co 30 aniversario do seu pasamento. A entrada será gratuíta ata completar aforo.
Ao día seguinte, o sábado 7 de novembro, ás 20.00 horas, o auditorio do Pazo da Cultura será acolle a celebración do 41 aniversario do Coro Aires de Bergantiños. A agrupación estará acompañada pola Rondalla de Cedeira e polo Coro Aimil de Xinzo de Limia.
Por último, a música coral terá unha nova cita o sábado 28 de novembro, ás 20.00 horas, co 53º Festival de Santa Cecilia, organizado pola Coral de Bergantiños. Participarán a Coral Alecrín de Brión de Ferrol, a Coral Casa do Mar da Coruña, e a propia Coral de Bergantiños.
O cinema tamén forma parte do Novembro con Música e adicaranse os xoves deste mes ao cinema documental con obras que abordan a creación artística, a memoria colectiva e a historia recente, e que se proxectarán no Pazo da Cultura.
A primeira cita é o xoves 12 de novembro, ás 20.00 horas, coa proxección de 'Mary Quintero. Máis de 90 anos de creatividade', un documental de 50 minutos dirixido e escrito por María Ojea González. A segunda será o 19 de novembro con 'Crónicas dun non!', e rematará o día 26 con 'L´Archélogne'.
Tamén haberá outras actividades paralelas. A primeira será o sábado 7 de novembro co Magosto en Lema, a partir das 18.00 horas. O humorista Avelino González amenizará a xornada cos seus 'Contos que foron chistes'.