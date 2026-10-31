Xestur considera “prioritaria” la ampliación del polígono de Carballo por la demanda de suelo industrial

El polígono de Carballo, este martes Mar Casal

La ampliación del polígono industrial de Carballo figura entre las prioridades de Xestur para 2027 ante la demanda de suelo empresarial en el municipio. Así lo aseguró el gerente de la sociedad pública, Diego Toja, durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia para presentar las previsiones presupuestarias del próximo ejercicio. La entidad contempla una inversión de 4,63 millones de euros en Carballo y tiene previsto sacar a licitación las obras a lo largo del próximo año.

Toja situó expresamente a Carballo, junto con el parque empresarial de A Sionlla, en Santiago de Compostela, entre las actuaciones que Xestur considera prioritarias por la demanda de suelo. Por este motivo, defendió toja que la ampliación del polígono carballés se encuentra entre las principales inversiones previstas por Xestur para el próximo ejercicio. La sociedad pública contempla movilizar un total de 45,7 millones de euros en suelo empresarial durante 2027, lo que representa un incremento del 36% respecto a este año, con actuaciones en una treintena de parques distribuidos por las cuatro provincias gallegas.

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Las mayores partidas se concentrarán en Lalín, con 10,75 millones de euros, y San Cibrao das Viñas, en Ourense, con 9,75 millones. En ambos casos, las obras de urbanización comenzaron este mes de octubre. A continuación figura Carballo, con 4,63 millones, por delante de otros proyectos como Fraga Moreira, en Pontevedra, con 3,4 millones destinados a expropiaciones, o Ribeira, con 3,1 millones.

A diferencia de los parques de Lalín y San Cibrao das Viñas, donde ya han comenzado los trabajos, en Carballo la previsión es licitar las obras durante 2027. La comparecencia no concretó una fecha para el inicio efectivo de la urbanización ni para la puesta a disposición de las futuras parcelas.

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Una actuación estratégica

La importancia de la ampliación del polígono de Carballo también fue destacada durante el debate parlamentario por el diputado del PPdeG Rubén Lorenzo, que puso el foco en su relevancia para el desarrollo empresarial de Bergantiños y la Costa da Morte.

Lorenzo defendió la necesidad de anticipar la disponibilidad de suelo industrial para responder a las necesidades de las empresas y valoró las inversiones previstas en Carballo, Lalín, San Cibrao das Viñas y Ribeira.

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En su intervención de respuesta a los grupos parlamentarios, el gerente de Xestur insistió en que Carballo y A Sionlla tienen prioridad precisamente por la demanda existente. También explicó que el desarrollo de nuevos parques empresariales requiere procesos prolongados de planificación urbanística, adquisición de terrenos, tramitación de informes y ejecución de obras.

La sociedad pública prevé alcanzar en 2027 los 886.000 metros cuadrados de suelo empresarial lucrativo en fase de urbanización en el conjunto de Galicia.