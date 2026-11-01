Flores y oraciones para los que ya no están

Misa de Difuntos en el cementerio de Carballo Raúl López Molina

Los cementerios de la Costa da Morte estuvieron muy concurridos durante todo el fin de semana para recordar a los que ya no están. Este domingo 1 de Noviembre es el Día de Todos los Santos y el lunes 2, Día de Difuntos, aunque las dos celebraciones se fusionan para honrar a los seres queridos.

Los ramos y centros de flores presiden las lápidas en todos los camposantos, con un intenso trasiego el sábado y el domingo. El buen tiempo ayudó a intensificar el movimiento en todos los lugares.

Aunque las flores son el símbolo más visible para recordar a los seres queridos, la oración debe de acompañar en todo momento, tal como recordaban los sacerdotes en sus respectivas parroquias, sobre todo en este mes de noviembre "que empieza con todos los santos y termina con San Andrés", repetían.

En el cementerio de Carballo se celebró este domingo el acto más concurrido, con misa y oración comunitaria, presidida por el cura párroco, José García Gondar, que invitaba a los fieles a orar por los que ya no están con nosotros. Este lunes Día de Difuntos también habrá misa en el camposanto a las 11.00 horas, y por la tarde, a las 20.00 horas, funeral en la iglesia parroquial San Xoán Bautista por todos los fieles difuntos.