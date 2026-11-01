La implantación del tren con A Coruña: “É necesario. É posible. Carballo ten dereito e meréceo”

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez Mar Casal

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha reclamado que la Xunta de Galicia y el Gobierno central estudien la implantación de una línea ferroviaria que conecte la Costa da Morte y Bergantiños con A Coruña. El regidor ha lanzado esta propuesta a raíz de la información publicada por Diario de Bergantiños sobre los problemas del transporte público por carretera, en el que se recogían las largas colas que deben soportar los viajeros para conseguir un asiento en los autobuses directos entre Carballo y la ciudad herculina.

“É imprescindible que Xunta e Estado avalíen dun xeito serio e rigoroso a implantación dun ferrocarril que conecte Costa da Morte, Bergantiños e A Coruña, aproveitando a futura conexión ferroviaria co Porto Exterior”, manifestó Pérez.

O actual sistema de transporte por carretera quedou totalmente obsoleto e inútil Daniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde considera que la mejora de las comunicaciones no debe limitarse al refuerzo de los autobuses, sino que es necesario estudiar alternativas de transporte que permitan responder a las necesidades de movilidad de la comarca. “É necesario. É posible. Carballo ten dereito e meréceo”, defendió.

Para respaldar su planteamiento, el regidor recordó que la posibilidad de conectar ferroviariamente la comarca con A Coruña no es nueva. Según señaló, ya en 1900 existía un proyecto conocido como las ‘Tres C’, que contemplaba una línea entre Corcubión, Carballo y A Coruña.

Un sistema de autobuses desbordado

Daniel Pérez atribuyó el incremento de la demanda de transporte público a distintos factores, entre ellos los cambios en los hábitos de movilidad, el encarecimiento de los carburantes y de los vehículos y las bonificaciones aplicadas al transporte por carretera. Según el alcalde, cada vez son más los trabajadores, estudiantes y vecinos que utilizan el autobús para desplazarse desde Carballo y otros municipios de Bergantiños y la Costa da Morte hacia A Coruña y Santiago.

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Sin embargo, considera que la planificación del transporte público no se ha adaptado a esta evolución de la demanda. “Pero a Xunta de Galicia, responsable da mobilidade no noso país, non mudou o seu plan de mobilidade. A consecuencia: que o actual sistema de transporte por carretera quedou totalmente obsoleto e inútil para aquilo para o que se creou, que é ser un servizo público eficaz e eficiente”, afirmó.

El regidor insistió en que las actuales condiciones del servicio no responden a las necesidades de quienes dependen diariamente del autobús para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos o realizar otros desplazamientos.

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El reportaje de Diario de Bergantiños constató la elevada demanda de los servicios directos entre Carballo y A Coruña, especialmente en determinadas franjas horarias. Las colas comienzan a formarse con bastante antelación a la salida de los vehículos y algunos usuarios llegan a esperar entre 30 y 45 minutos para tratar de asegurarse un asiento. La situación afecta especialmente a los viajeros que buscan desplazamientos rápidos, frente a otras expediciones que realizan paradas intermedias y prolongan el tiempo de viaje.

Reclama más frecuencias y mejores conexiones

Ante esta situación, Pérez anunció que el Concello continuará reclamando a la Xunta una mejora de las comunicaciones por autobús que conectan Carballo y el conjunto de la comarca con las principales ciudades. “Desde o concello de Carballo, como cabeceira de comarca, insistiremos ante o Departamento de Mobilidade da Xunta de Galicia na necesidade de reforzar, dun xeito suficiente e real, as frecuencias e as rutas que comunican Costa da Morte e Bergantiños con Santiago e A Coruña”, aseguró.

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El alcalde considera que las administraciones deben anticiparse a los cambios en los desplazamientos de la población y adaptar las infraestructuras y los servicios públicos a las nuevas necesidades.

Pérez defiende que la respuesta a los problemas de movilidad debe formar parte de las prioridades de las administraciones públicas. “Gobernar é dar resposta ás necesidades das maiorías. Anticiparse e transformar realidades”, señaló.