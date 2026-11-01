Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La implantación del tren con A Coruña: “É necesario. É posible. Carballo ten dereito e meréceo”

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, plantea que la Xunta y el Estado estudien la implantación aprovechando la futura conexión ferroviaria del Puerto Exterior

A. Pérez Cavolo
01/11/2026 09:00
El alcalde de Carballo, Daniel Pérez
El alcalde de Carballo, Daniel Pérez
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ha reclamado que la Xunta de Galicia y el Gobierno central estudien la implantación de una línea ferroviaria que conecte la Costa da Morte y Bergantiños con A Coruña. El regidor ha lanzado esta propuesta a raíz de la información publicada por Diario de Bergantiños sobre los problemas del transporte público por carretera, en el que se recogían las largas colas que deben soportar los viajeros para conseguir un asiento en los autobuses directos entre Carballo y la ciudad herculina.

“É imprescindible que Xunta e Estado avalíen dun xeito serio e rigoroso a implantación dun ferrocarril que conecte Costa da Morte, Bergantiños e A Coruña, aproveitando a futura conexión ferroviaria co Porto Exterior”, manifestó Pérez.

O actual sistema de transporte por carretera quedou totalmente obsoleto e inútilDaniel Pérez, alcalde de Carballo

El alcalde considera que la mejora de las comunicaciones no debe limitarse al refuerzo de los autobuses, sino que es necesario estudiar alternativas de transporte que permitan responder a las necesidades de movilidad de la comarca. “É necesario. É posible. Carballo ten dereito e meréceo”, defendió.

Para respaldar su planteamiento, el regidor recordó que la posibilidad de conectar ferroviariamente la comarca con A Coruña no es nueva. Según señaló, ya en 1900 existía un proyecto conocido como las ‘Tres C’, que contemplaba una línea entre Corcubión, Carballo y A Coruña.

Un sistema de autobuses  desbordado

Daniel Pérez atribuyó el incremento de la demanda de transporte público a distintos factores, entre ellos los cambios en los hábitos de movilidad, el encarecimiento de los carburantes y de los vehículos y las bonificaciones aplicadas al transporte por carretera. Según el alcalde, cada vez son más los trabajadores, estudiantes y vecinos que utilizan el autobús para desplazarse desde Carballo y otros municipios de Bergantiños y la Costa da Morte hacia A Coruña y Santiago.

Las colas para el bus directo entre A Coruña y Carballo, esta semana en la estación herculina

La odisea del bus directo A Coruña-Carballo: tres cuartos de hora de cola para asegurar asiento en un viaje de 38 minutos

Más información

Sin embargo, considera que la planificación del transporte público no se ha adaptado a esta evolución de la demanda“Pero a Xunta de Galicia, responsable da mobilidade no noso país, non mudou o seu plan de mobilidade. A consecuencia: que o actual sistema de transporte por carretera quedou totalmente obsoleto e inútil para aquilo para o que se creou, que é ser un servizo público eficaz e eficiente”, afirmó.

El regidor insistió en que las actuales condiciones del servicio no responden a las necesidades de quienes dependen diariamente del autobús para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos o realizar otros desplazamientos.

Las promotoras de la iniciativa, a la llegada a las oficinas de Mobilidade

El colectivo pro bus entre Carballo y el Chuac reclama una prueba piloto

Más información

El reportaje de Diario de Bergantiños constató la elevada demanda de los servicios directos entre Carballo y A Coruña, especialmente en determinadas franjas horarias. Las colas comienzan a formarse con bastante antelación a la salida de los vehículos y algunos usuarios llegan a esperar entre 30 y 45 minutos para tratar de asegurarse un asiento. La situación afecta especialmente a los viajeros que buscan desplazamientos rápidos, frente a otras expediciones que realizan paradas intermedias y prolongan el tiempo de viaje.

Reclama más frecuencias y mejores conexiones

Ante esta situación, Pérez anunció que el Concello continuará reclamando a la Xunta una mejora de las comunicaciones por autobús que conectan Carballo y el conjunto de la comarca con las principales ciudades“Desde o concello de Carballo, como cabeceira de comarca, insistiremos ante o Departamento de Mobilidade da Xunta de Galicia na necesidade de reforzar, dun xeito suficiente e real, as frecuencias e as rutas que comunican Costa da Morte e Bergantiños con Santiago e A Coruña”, aseguró.

Osca ínsua, Montse e Serxio Rodríguez parada Ameixenda

Veinte años pidiendo que el autobús pase por Ameixenda: 425 vecinos llevan la demanda al Parlamento

Más información

El alcalde considera que las administraciones deben anticiparse a los cambios en los desplazamientos de la población y adaptar las infraestructuras y los servicios públicos a las nuevas necesidades.

Pérez defiende que la respuesta a los problemas de movilidad debe formar parte de las prioridades de las administraciones públicas. “Gobernar é dar resposta ás necesidades das maiorías. Anticiparse e transformar realidades”, señaló.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo

Los domingos de baile continúan en Carballo
Diana Bergara
Ejemplares recogidos por Lumieira

Los vecinos se echan al monte en Carballo, Laxe y Cee en busca de setas
Diana Bergara
El alcalde de Carballo, Daniel Pérez

La implantación del tren con A Coruña: “É necesario. É posible. Carballo ten dereito e meréceo”
A. Pérez Cavolo
Festival a Santa Cecilia en el Pazo da Cultura de Carballo

Música, tradición, teatro, cinema e artes plásticas no Novembro con Música de Carballo
Diana Bergara