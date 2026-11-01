Baile en el mercado de Carballo Raúl López Molina

Los domingos de baile continúan en Carballo en este mes de noviembre, que en esta ocasión contará con cinco jornadas. La primera será este 1 de noviembre con la música de Mar Davila, a partir de las 18.00 horas en el mercado municipal, como es es habitual.

El 8 de noviembre habrá una nueva jornada de baile, de la mano del dúo Nuevo Siglo. Seguirá el 15 de noviembre con el dúo Marineda; el día 22, con el dúo Mar de Caión; y para rematar el mes, el 29, con Martín Carrión.

Como es habitual, todas las sesiones son gratuitas, entre las 18.00 y las 21.00 horas. Los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar de una tarde de entretenimiento compartiendo bailes, risas y recuerdos.