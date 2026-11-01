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Carballo

Los domingos de baile continúan en Carballo

Todas las semanas hay música en directo en el mercado municipal 

Diana Bergara
01/11/2026 10:10
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo
Baile en el mercado de Carballo
Raúl López Molina
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Los domingos de baile continúan en Carballo en este mes de noviembre, que en esta ocasión contará con cinco jornadas. La primera será este 1 de noviembre con la música de Mar Davila, a partir de las 18.00 horas en el mercado municipal, como es es habitual. 

El 8 de noviembre habrá una nueva jornada de baile, de la mano del dúo Nuevo Siglo. Seguirá el 15 de noviembre con el dúo Marineda; el día 22, con el dúo Mar de Caión; y para rematar el mes, el 29, con Martín Carrión. 

Como es habitual, todas las sesiones son gratuitas, entre las 18.00 y las 21.00 horas. Los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar de una tarde de entretenimiento compartiendo bailes, risas y recuerdos. 

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