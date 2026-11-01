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Carballo

Los vecinos se echan al monte en Carballo, Laxe y Cee en busca de setas

Este sábado concluyeron las Xornadas Micológicas de Lumieira y en Cee comienzan este domingo 

Diana Bergara
01/11/2026 10:00
Ejemplares recogidos por Lumieira
Ejemplares recogidos por Lumieira este sábado
Raúl López Molina
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Las Xornadas Micológicas organizadas por la Asociación Cultural Lumieira concluyeron este sábado en Carballo. Tras una salida al monte por la mañana para recoger nuevos ejemplares, por la tarde se celebró una nueva sesión de identificación y catalogación de ejemplares en el Fórum, dirigida en esta ocasión por Tomás Rodríguez. Los asistentes pudieron disfrutar de esta jornada al aire libre, con muy buenos resultados, y aprender nuevos conceptos de esta materia. 

Con la jornada de este sábado se completaron las actividades del anterior fin de semana, el 24 y el 25 de octubre. En el programa se combinaron salidas al monte, identificación de especies, una exposición abierta al público y actividades para los más pequeños. La cita forma parte, además, de la programación con la que Lumieira celebra su 50 aniversario.

Recogida de setas en Laxe este sábado
Recogida de setas en Laxe este sábado
CL

Este sábado también se celebró otra jornada micológica en Laxe, con mucha participación para recoger estos productos de temporada. Se llevó a cabo una charla y una posterior salida al monte, también con buenos resultados. 

Este domingo arrancan en Cee las XXV Xornadas Micológicas da Costa da Morte que organiza la asociación Pan de Raposo. Será la primera salida al monte para recoger las especies, que después serán identificadas. El próximo fin de semana, el 7 y 8 de noviembre se expondrán en la Casa de Cultura, junto con los trabajos del alumnado. También habrá degustaciones en establecimientos de la localidad.

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