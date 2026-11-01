Todo cae menos el FIOT de Carballo

El Brujo durante su espectáculo Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo cerró el telón este sábado, después de seis intensas semanas con las figuras más relevantes de la escena actual. "Cando todo cae, ven ao teatro" era el lema de esta edición, que resultó todo un acierto. "Cando todo parecía caer vós viñestes ao teatro", resumen desde la organización, al tiempo que agradecen que los "fioteir@s" volviesen a llenar las butacas de esta edición número 35.

Rafael Álvarez, El Brujo, fue el encargado de poner el broche de oro con su obra 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', que este sábado se estrenaba en Galicia, con una combinación de humor, palabra, gesto, improvisación, música en directo y reflexión espiritual.

Pocos intérpretes son capaces de convertir un escenario vacío en un universo entero, pero El Brujo es una de esas figuras que si puede hacerlo. Con una larga experiencia sobre las tablas y su particular conexión con el público, El Brujo revisita la figura de Jesús desde una perspectiva poco habitual, poniendo en diálogo los evangelios con la filosofía oriental y la tradición del yoga. Y consiguió hacer reír con una meditación y recitando evangelios.

La música en directo de Javier Alejano completaron la experiencia invitando a mirar desde otro lugar una figura esencial de la tradición cultural y espiritual. Rafael Álvarez es el responsable de la interpretación, la creación y la dirección del espectáculo, ratificando su condición de los grandes de la escena.

El espectáculo del viernes, 'Disección de la verdad en tres actos' de la compañía catalana Titzina, también fue otro de lo estrenos en Galicia, muy aplaudido por el público. En total, desde mediados de septiembre, FIOT presentó en Carballo 43 espectáculos, con 8 estrenos absolutos y 9 en la comunidad gallega, convirtiendo de nuevo la localidad en la capital del teatro en Galicia.