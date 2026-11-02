Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El CCA Carballo pone en marcha el segundo turno del curso de empaquetado profesional

La formación se desarrollará entre el martes y el jueves de esta semana en la Sala Cervantes del Mercado Municipal

Manuel Froxán Rial
02/11/2026 10:43
Participantes en el primer turno de la actividad
Participantes en el primer turno de la actividad
CCA Carballo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un total de 16 profesionales pertenecientes a diez establecimientos participan en el segundo turno del curso de empaquetado profesional que organiza el CCA Carballo. La actividad formativa se pone en marcha el martes 3 de noviembre en la Sala Cervantes del Mercado Municipal y se prolongará hasta el jueves día 5.

La iniciativa da continuidad a la convocatoria de la primera edición, que despertó un notable interés entre los asociados y llevó el CCA la programar un nuevo turno para facilitar la participación de los comercios inscritos que se quedaron finamente sin plaza. 

El curso será impartido por Andrea López de ID SIGN Escaparatismo, profesional especializada en retail, visual merchandising y marketing comercial, con más de 15 años de experiencia en el sector. 

A lo largo de las tres sesiones, las personas participantes trabajarán diferentes técnicas de empaquetado, adaptadas a los distintos tipos de productos y necesidades comerciales, desde soluciones rápidas para artículos de alta rotación hasta presentaciones más creativas y envoltorios personalizados. 

La formación también abordará la incorporación de la identidad de marca a los envoltorios y la organización de los procesos de empaquetado, especialmente en períodos de mayor actividad, como la campaña navidad, cuando la preparación de los regalos adquiere un papel destacado en la experiencia de compra. 

Con esta iniciativa, el CCA Carballo continúa apostando por la formación especializada como herramienta para impulsar la profesionalización, la innovación y la competitividad del comercio de proximidad , ofreciendo a los establecimientos asociados recursos prácticos para mejorar el servicio y la atención a la clientela.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Participantes en el primer turno de la actividad

El CCA Carballo pone en marcha el segundo turno del curso de empaquetado profesional
Manuel Froxán Rial
Misa de Difuntos en el cementerio de Carballo

Flores y oraciones para los que ya no están
Diana Bergara
El Brujo durante su espectáculo

Todo cae menos el FIOT de Carballo
Diana Bergara
El baile para los mayores celebrado este domingo en el mercado de Carballo

Los domingos de baile continúan en Carballo
Diana Bergara