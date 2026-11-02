El CCA Carballo pone en marcha el segundo turno del curso de empaquetado profesional

Participantes en el primer turno de la actividad CCA Carballo

Un total de 16 profesionales pertenecientes a diez establecimientos participan en el segundo turno del curso de empaquetado profesional que organiza el CCA Carballo. La actividad formativa se pone en marcha el martes 3 de noviembre en la Sala Cervantes del Mercado Municipal y se prolongará hasta el jueves día 5.

La iniciativa da continuidad a la convocatoria de la primera edición, que despertó un notable interés entre los asociados y llevó el CCA la programar un nuevo turno para facilitar la participación de los comercios inscritos que se quedaron finamente sin plaza.

El curso será impartido por Andrea López de ID SIGN Escaparatismo, profesional especializada en retail, visual merchandising y marketing comercial, con más de 15 años de experiencia en el sector.

A lo largo de las tres sesiones, las personas participantes trabajarán diferentes técnicas de empaquetado, adaptadas a los distintos tipos de productos y necesidades comerciales, desde soluciones rápidas para artículos de alta rotación hasta presentaciones más creativas y envoltorios personalizados.

La formación también abordará la incorporación de la identidad de marca a los envoltorios y la organización de los procesos de empaquetado, especialmente en períodos de mayor actividad, como la campaña navidad, cuando la preparación de los regalos adquiere un papel destacado en la experiencia de compra.

Con esta iniciativa, el CCA Carballo continúa apostando por la formación especializada como herramienta para impulsar la profesionalización, la innovación y la competitividad del comercio de proximidad , ofreciendo a los establecimientos asociados recursos prácticos para mejorar el servicio y la atención a la clientela.