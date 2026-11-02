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Carballo

El edificio social de Carballo saldrá a licitación antes de finalizar el año

El proyecto, financiado con 7,8 millones de euros por la Fundación Amancio Ortega, está siendo supervisado por la oficina técnica municipal

A. Pérez Cavolo
02/11/2026 20:02
Presentación del proyecto a las entidades sociales (1)
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El Concello de Carballo prevé sacar a licitación antes de que finalice el año las obras del futuro edificio de entidades sociales, una de las principales inversiones previstas en el municipio. El proyecto, financiado con 7,8 millones de euros por la Fundación Amancio Ortega, se encuentra actualmente en fase de supervisión por parte de la oficina técnica municipal.

Según explicaron fuentes municipales, el procedimiento de contratación podrá ponerse en marcha una vez que se disponga de las autorizaciones y los informes preceptivos. “Contamos de iniciar a mesma (licitación) antes do remate do ano”, señalaron desde el Concello.

Firma del convenio con la Fundación Amancio Ortega (1)

Carballo y la Fundación Amancio Ortega firman el convenio para hacer realidad el nuevo edificio de las entidades sociales

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Para agilizar los trámites, el pleno municipal aprobó recientemente delegar en el alcalde, Daniel Pérez, las competencias que le correspondían como órgano de contratación de esta obra. Debido a su importe, tanto la aprobación del expediente de licitación como la adjudicación habrían requerido acuerdos plenarios. Con la delegación, estas decisiones podrán adoptarse desde la Alcaldía, sin necesidad de convocar nuevas sesiones del pleno para cada fase del procedimiento.

El futuro edificio se levantará en el solar de las antiguas viviendas de los maestros, en la calle Vázquez de Parga, y permitirá concentrar en un mismo inmueble a distintas asociaciones y servicios sociales que actualmente desarrollan su actividad en espacios separados. Entre las entidades previstas figuran Cruz Roja, Vieiro, Un Paso Máis, Afaber, Íntegro y la Asociación contra el Cáncer. También contará con dependencias para el Centro de Información á Muller y espacios comunes destinados a reuniones, actividades y formación.

Presentación del proyecto a las entidades sociales (4)

El edificio de entidades será el “alma social de Carballo”

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Uno de sus principales equipamientos será un centro de día para personas con alzhéimer y otras demencias, con capacidad prevista para 40 usuarios. El proyecto busca mejorar la atención a las familias y facilitar la colaboración entre las entidades sociales.

Diseñado por los arquitectos Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo, de LCG Estudio de Arquitectura, el inmueble se concibe como un espacio accesible y abierto a la ciudadanía. La actuación incluirá también una plaza pública y zonas verdes que transformarán el entorno de las calles Vázquez de Parga, Darwin y Méndel.

La planificación inicial situaba el comienzo de las obras en la primavera de 2027 y su finalización a finales de 2028. Por ahora, el siguiente paso será completar la revisión técnica para iniciar la contratación antes de que termine el año.

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