La incorporación de talento internacional plantea nuevos retos para empresas y profesionales

Una actividad organizada por la Cámara de Comercio EC

La Cámara de Comercio de A Coruña organiza la acción formativa 'Aspectos prácticos para la contratación de trabajadores extranjeros', diseñada para ayudar a empresas y profesionales a gestionar con mayor seguridad los procesos de incorporación de talento internacional. Será del 5 al 12 de noviembre.

La creciente necesidad de cubrir determinados perfiles profesionales y la progresiva internacionalización del mercado laboral han convertido la contratación de trabajadores extranjeros es una realidad cada vez más habitual para las empresas. Sin embargo, estos procesos implican afrontar trámites, requisitos administrativos y distintas vías de contratación que no siempre resultan sencillos de interpretar o gestionar.

Con un enfoque eminentemente práctico, esta formación permitirá a los asistentes conocer las principales situaciones que pueden surgir en la incorporación de profesionales extranjeros, analizando qué procedimientos corresponden en cada caso, qué alternativas existen cuando la persona ya reside en España y qué aspectos deben tener en cuenta las empresas en situaciones de movilidad internacional.

El objetivo de la acción formativa es acercar los principales aspectos legales y administrativos a la realidad cotidiana de las organizaciones, proporcionando herramientas útiles para tomar decisiones con mayor seguridad, evitar errores en la gestión y facilitar la incorporación de profesionales procedentes de otros países.

La formación está dirigida especialmente a profesionales de recursos humanos y administración que participan en procesos de contratación, responsables y mandos de empresa que necesitan incorporar talento extranjero, así como asesorías y profesionales del ámbito laboral que gestionan procesos de contratación y movilidad internacional. También está orientada a cualquier profesional que desee ampliar sus conocimientos en esta materia y mejorar su capacidad para gestionar la incorporación de trabajadores extranjeros.