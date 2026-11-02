Más de cien empresarios y representantes sociales se reunirán en la cena anual de Axober

La cena anual de Axober del pasado ejercicio Mar Casal

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) reunirá este viernes a más de un centenar de personas en su tradicional cena anual, una de las principales citas de su calendario. El encuentro se celebrará a partir de las 21.00 horas en el restaurante Punta del Este-Alda Hotels, en Carballo, y contará con la participación de representantes del tejido empresarial y social de distintos municipios de la comarca.

La convocatoria ya ha superado las cien confirmaciones de asistencia, aunque la organización mantiene abierto el plazo de inscripción para quienes todavía deseen participar. Según informó la asociación, quedan las últimas plazas disponibles y está previsto cerrar las inscripciones a mediados de esta semana.

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La cena anual constituye un punto de encuentro para empresarios, profesionales y representantes de diferentes sectores de Bergantiños. La iniciativa pretende favorecer las relaciones entre las empresas de la comarca, facilitar nuevos contactos y propiciar posibles colaboraciones entre los asistentes.

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La asociación destaca la acogida que está teniendo la convocatoria, que reunirá a más de cien participantes y permitirá reforzar los vínculos entre el tejido empresarial y social de la comarca. Las personas interesadas en asistir todavía pueden formalizar su inscripción a través del apartado ‘Axenda’ de la página web de Axober (axober.org).