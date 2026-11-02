O escritor Farruco Graña regresa ao seu Carballo natal para presentar 'Eu voun navegar'
O escritor carballés Farruco Graña regresa á súa vila natal para presentar 'Eu voun navegar (Relatos dunha noite de verán)', unha obra ilustrada por Mon Lendoiro na que a memoria, a paisaxe e a cultura galega acompañan unha viaxe pola vida e polas emocións. O encontro celebrarase este xoves 5 de novembro, ás 20.00 horas, nas Escolas do Xardín Agra de Caldas, coa participación do historiador Xan Fraga.
Organizada pola Concellaría de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, a presentación permitirá coñecer de primeira man un libro que percorre, a través de diferentes personaxes, lugares como Carballo, o Courel, Ribadeo ou a comarca eonaviega. A literatura e os seus autores forman parte desa travesía, con referencias a figuras como Uxío Novoneyra, Manuel María ou Suso Peña.
Nado en Carballo en 1966 e establecido en Ribadeo, Farruco Graña desenvolve unha traxectoria que combina a docencia da Filosofía, a creación literaria e a colaboración na prensa. Publicou O bosque de Nadgor (2007), O soño de Xoán (2015) e Badaladas de Anllóns (2017), e participou en diversas obras colectivas, entre elas Follas de Carballo.
A presentación deste xoves ofrece ao público unha nova oportunidade para reencontrarse co autor e coa súa obra.