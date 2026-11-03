Presentación del III Encontro Médico de Bergantiños Mar Casal

El Pazo da Cultura de Carballo acogerá el sábado 14 de noviembre el III Encontro Médico de Bergantiños, en el que se pretende poner en valor el talento de los profesionales de la medicina vinculados a la comarca, además de favorecer el intercambio de experiencias y reconocer la labor de figuras que dejaron huella en la historia sanitaria de la zona.

El evento fue presentado este martes en Carballo por el alcalde, Daniel Pérez; el presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña, Luciano Vidán; y los médicos carballeses Alejandro Ávila y Juan Carlos Díaz del Valle, impulsores y organizadores del encuentro. En esta edición se combina la participación de profesionales de diferentes especialidades con una conferencia sobre Inteligencia Artificial (IA) que impartirá la experta carballesa Verónica Bolón, abordando su papel en el ámbito sanitario.

También habrá una mirada a la historia de la medicina y un homenaje al doctor José Manuel Lado Romero, que fue director del Hospital Psiquiátrico de Conxo (Santiago) y ejerció una notable influencia sobre varias generaciones de médicos.

El alcalde destacó que este encuentro permite comprobar el gran potencial de los profesionales vinculados con Carballo y la comarca de Bergantiños e insistió en la importancia de dar visibilidad a ese talento, que en muchos casos resulta desconocido para los vecinos.

Luciano Vidal también elogió esta iniciativa, poniendo en valor su continuidad, además de referirse a su relación personal y profesional con Carballo, donde desarrolló parte de su carrera.

Alejandro Ávila y Juan Carlos Díaz del Valle, impulsores de la iniciativa, destacaron en la presentación la voluntad de consolidar un punto de encuentro entre profesionales que comparten raíces e intereses comunes, aunque desarrollen su actividad en ámbitos y lugares muy diferentes.

El encuentro comenzará a las 10.30 horas con la inauguración oficial, en la que participarán el alcalde de Carballo; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro; el presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña; la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Maica Ures, y los dos organizadores.

Entre las 11.00 y las 12.30 horas tendrá lugar la mesa 'Medicina e algo máis que medicina', presentada por Juan Carlos Díaz del Valle y moderada por Alfonso Mariño Cotelo. Participarán Blanca García Varela, médica de familia; Lucía Díaz Platas, radiofarmacéutica; Ignacio Iglesias Negreira, especialista en cirugía vascular, y Huguette Persical Martínez, médica de familia. A las 13.00 horas intervendrá Verónica Bolón para hablar de IA en el ámbito sanitario.