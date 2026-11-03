Promueven viviendas ‘boutique’ en Carballo con precios de hasta 350.000 euros

Las viviendas se construirán en el único solar disponibñe de la calle Reus

El mercado inmobiliario de Carballo incorpora una nueva propuesta residencial de gama alta. Bajo el concepto comercial de edificio ‘boutique’, se está promocionando la construcción de diez viviendas en el número 4 de la calle Reus con precios que oscilan entre los 285.000 y los 350.000 euros.

La promoción, denominada Residencial Alborada y comercializada a través de Gestlex, tiene la particularidad que se desarrolla en régimen de cooperativa, una fórmula en la que los futuros propietarios participan en la promoción del inmueble mediante aportaciones económicas. Es decir, no se compran directamente a la promotora como se acostumbra habitualmente.

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El proyecto contempla diez pisos, todos ellos con tres dormitorios y dos baños. Los precios varían según la superficie desde los 285.000 euros por un piso de 110 metros cuadrados hasta los 350.000 euros por una vivienda en la primera planta que son las de mayor superficie, mientras el precio inicial por el ático rondaría los 340.000 euros.

Aerotermia y recarga eléctrica

Según los promotores, el edificio contará con una fachada de estuco mineral, carpintería de aluminio negro mate, ventanales de suelo a techo y una cubierta de zinc con claraboyas. Las viviendas estarán orientadas hacia el patio interior de la manzana.

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Entre las características anunciadas figuran los acabados la aerotermia "una solución eficiente que contribuye al confort térmico y al ahorro energético" destacan desde Gestlex. El inmueble dispondrá también de diez plazas de garaje, otros tantos trasteros y un cuarto de usos múltiples. Las plazas de aparcamiento incorporarán infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.