A Laracha, Carballo, Ponteceso y Vimianzo participan en una nueva edición de Vilas en Flor

Representantes de los municipios premiados en una de las últimas ediciones del certamen EC

La localidad pontevedresa de Salceda de Caselas es el lugar escogido para la novena gala Vilas en Flor, a celebrar el viernes 13 de noviembre. En el transcurso de la misma se procederá a la entrega de las distinciones Flores de Honra 2026 entre los 41 municipios que participan en la presente edición, entre los que se encuentran tres de Bergantiños- A Laracha, Carballo y Ponteceso- y otro de la comarca de Soneira- Vimianzo.

El movimiento Vilas en Flor está promovido en Galicia por la Fundación Juana de Vega junto con la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Jardinería (Agaexar). Todos ellos vuelven a contar para la gala de este año con el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia a través del Instituto de Estudos del Territorio (IET).

Por lo que respeta a los municipios participantes, este año predominan los de la provincia de Pontevedra, un total de 20; seguidos de A Coruña, con 13; Ourense con 6; y Lugo con 2.