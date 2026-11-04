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Carballo

El Centro de Sementes de Carballo, ejemplo de conservación del patrimonio forestal gallego

La directora general de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitó este miércoles las instalaciones de Semfor

A. Pérez Cavolo
04/11/2026 12:29
Visita de Luisa Piñeiro a Senfor de Carballo, este miércoles
Visita de Luisa Piñeiro a Senfor de Carballo, este miércoles
Medio Rural
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El Centro de Sementes Forestais de Galicia (Semfor), de Carballo, se ha consolidado como una instalación de referencia en la conservación de los recursos genéticos forestales de la comunidad. Así lo destacó este miércoles la directora general de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, durante una visita al vivero, donde actualmente se están desarrollando obras de mejora destinadas a reforzar sus instalaciones. La responsable autonómica puso en valor el papel de este centro en la preservación del patrimonio forestal gallego y en el suministro de semillas y frutos de las principales especies arbóreas.

Una de las principales funciones de Semfor es proporcionar material forestal de reproducción a los viveros registrados, que pueden adquirir su producción a precios públicos. Esta actividad permite disponer de semillas y frutos destinados a la producción de nuevas plantas, al tiempo que contribuye a conservar los recursos genéticos de las especies forestales. El centro también reserva pequeñas cantidades de su producción para proyectos de regeneración, investigaciones científicas, actividades de educación forestal e iniciativas de divulgación, ampliando así su contribución más allá del ámbito estrictamente productivo.

Luisa Piñeiro recorriendo las instalaciones para comprobar el alcance de las obras

Medio Rural potencia el Centro de Sementes Forestais de Galicia

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La importancia de estas instalaciones radica también en la necesidad de disponer de material forestal de reproducción de elevada calidad genética, capaz de responder a los desafíos que afrontan los montes gallegos. Entre ellos figuran los efectos del cambio climático y las enfermedades que pueden afectar a las distintas especies arbóreas. En este contexto, la conservación de los recursos genéticos constituye una herramienta para favorecer la adaptación y la resistencia de las masas forestales, además de contribuir a garantizar su continuidad a largo plazo.

Las obras que se están ejecutando actualmente en el centro de Carballo forman parte de las actuaciones vinculadas al Plan Forestal de Galicia 2021-2040, denominado ‘Cara a neutralidade carbónica’. Esta estrategia de la Xunta contempla medidas orientadas a fomentar una gestión sostenible de los montes, movilizar los recursos forestales e incrementar la productividad del sector. La mejora de las infraestructuras destinadas a la conservación y producción de material forestal se integra en esos objetivos, aunque la Consellería do Medio Rural no ha concretado el presupuesto ni el calendario de finalización de los trabajos que se desarrollan en Semfor.

Semfor asegura la calidad genética de los bosques gallegos

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La actividad del vivero carballés se complementa con otras iniciativas impulsadas por la administración autonómica para proteger el patrimonio genético de los bosques gallegos. Entre ellas se encuentran los huertos semilleros, la gestión de una amplia red de parcelas de alto valor genético y otras infraestructuras dedicadas a la conservación y al manejo de los recursos forestales. 

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