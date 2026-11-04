Farruco Graña regresa a Carballo para presentar su última obra 

Portada de la obra de Farruco Graña EC

El escritor carballés Farruco Graña regresa a su localidad natal para presentar ‘Eu voun navegar (Relatos dunha noite de verán)’, una obra ilustrada por Mon Lendoiro donde la memoria, el paisaje y la cultura gallega acompañan un viaje por la vida y por las emociones. El encuentro es este jueves 5 en las Escolas do Xardín, a las 20.00 horas. El autor estará acompañado de Xan Fraga.

El acto está organizado por la Concellaría de Bibliotecas, Arquivos y Normalización Lingüística. La presentación permitirá conocer de primera mano un libro que recorre, a través de diferentes personajes, lugares como Carballo, o Courel, Ribadeo o la comarca eonaviega. La literatura y sus autores forman parte de esa travesía, con referencias a figuras como Uxío Novoneyra, Manuel María o Suso Peña.

Farruco Graña está afincado en Ribadeo, donde compagina la actividad docente con la creación literaria.