La Diputación cierra su presencia en Forum Barcelona con un balance de lo más positivo
Productores como Cárnicas Domínguez pudieron establecer nuevos contactos comerciales además de contribuir a proyectar
el potencial del sector agroalimentario de la provincia
La Diputación de A Coruña cierra con un balance muy positivo su participación en el Gastronomic Forum Barcelona, en donde durante tres semanas mostró el potencial gastronómico y productivo de la provincia a través de más de una veintena de actividades entre showcookings, catas, presentaciones y talleres. En esa programación tuvo especial protagonismo la Costa da Morte a través de firmas como Cárnicas Domínguez, el restaurante Arrueiro de Soesto-Laxe y Retiro da Costiña de Santa Comba.
La presencia del organismo provincial en la cita barcelonesa posibilitó también que los productores locales presentes en el foro establecieran importantes contactos comerciales con profesionales de la distribución, de la restauración y de otros ámbitos del sector alimentario, abriendo nuevas oportunidades de colaboración y negocio. Un resultado especialmente relevante que confirma el valor de este tipo de acciones de promoción para facilitar el acceso de los productos locales a la nuevos mercados y ampliar las posibilidades de comercialización.
El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, valoró muy positivamente los resultados de esta presencia en Barcelona y destacó que “obxectivo non era únicamente dar a conocer os nosos productos, ofrecerlles aos produtores da provincia unha oportunidade real para establecer contactos, abrir mercados e xerar novas posibilidades de negocio”. “A resposta do público foi extraordinaria”, añadió. “Moitas persoas sorprendéronse ao descubrir a enorme variedade e calidade do que se produce na provincia da Coruña, así como a capacidade dos nosos profesionais para transformar eses produtos en propostas gastronómicas de primeiro nivel. Pero, sobre todo, estamos satisfeitos porque esta presenza tamén se traduciu en oportunidades comerciais para as empresas e os produtores participantes”, señaló.
Regueira incidió en que la promoción del producto local tiene una dimensión económica y social que va mucho más allá de la gastronomía. “Cando damos a coñecer un queixo, un viño, un marisco, unha carne ou calquera outro produto da nosa provincia, estamos tamén poñendo en valor o traballo das persoas que están detrás del, as explotacións, as confrarías, as pequenas empresas e todo un tecido produtivo que é fundamental para o noso rural”. En este sentido añadió que “apostar polo produto de proximidade significa contribuír á xeración de riqueza e oportunidades no territorio, favorecer a actividade económica, crear emprego e axudar a fixar poboación. Cada oportunidade comercial que conseguimos para os nosos produtores é tamén unha oportunidade para o rural da provincia”.
Ao longo das tres xornadas, o espazo da Deputación contou coa participación de A Conserveira, Bonilla a la Vista, Cárnicas Domínguez, Mariscos de Barallobre, Cafés Aruba, San Isidro Bakery, Galegas de Nata, Galmesán, Empanadas Ternura e María Manuela Enoturismo, que protagonizaron demostraciones e degustaciones de sus productos. La programación reunió también talento culinario de la provincia, con la participación de Naír González, junto con Víctor Basante (Restaurante Arrueiro, Laxe), ganador del concurso Mellor Cociñeiro Galego do Ano 2025; y Mar Lago y Álex Martínez (Restaurante Bacelo, Ferrol) y Andrés Torreiro (D’Obra en Melide), finalistas provinciales del certamen deste ano.
Junto a todos ellos participaron el sumiller Alejandro Paadín y Óscar Ramil, gerente del Consello Regulador de la DOP Arzúa-Ulloa. La representación de la excelencia y la diversidad gastronómica coruñesa tuvo uno de sus momentos destacados con la participación de Manuel Costiña, del restaurante Retiro da Costiña de Santa Comba, distinguido con dos estrellas Michelin.