La integración del espacio que deja la Cámara Agraria en A Milagrosa deberá esperar por la Xunta

Derribo de la Cámara Agraria de Carballo Mar Casal

Después de más de tres décadas esperando, la antigua Cámara Agraria de Carballo ya ha quedado por fin reducida a escombros. Este martes las máquinas seguían trabajando en derribar la planta baja del viejo inmueble y, a partir de ahora, solo quedará recoger los restos y esperar a que la Xunta ceda la parcela al Concello para que, a partir de allí, se pueda realizar una actuación que integre este espacio en el barrio de A Milagrosa.

Según explicaron fuentes municipales, la parcela “polo momento é da Xunta, mentres non se ceda ao Concello, que xa pediu a cesión, non se pode facer nada”. La idea, sin embargo, es “facer unha actuación integrada na contorna, na liña con todo o que se está facendo alí, desde o arranxo de la Escola de Arrabaldes, as zonas axardinadas, as pistas deportivas...”.

La vieja Cámara Agraria de Carballo es historia y abre "novas posibilidades para mellorar A Milagrosa" Más información

Sería una transformación más en un barrio que ha cambiado notablemente desde que hace 21 años empezó a construirse el Fórum Carballo en el sitio que durante décadas albergó la feria de ganado. Después del Fórum siguió la humanización de todas las calles del entorno y, ya en 2021, la reforma de la Escola de Arrabaldes, un edificio cercano ya a los cien años que se ha convertido en el centro social del barrio.

El cambio más reciente de A Milagrosa fue la remodelación de la pista deportiva, ya finalizada. Este último proyecto permitió recuperar una instalación que presentaba un importante deterioro debido al uso continuado. Los trabajos incluyeron el saneamiento y la regularización de la superficie, la aplicación de un pavimento deportivo multicapa, la renovación de las líneas de juego y la mejora de la evacuación de aguas.

Carballo da un nuevo impulso a sus instalaciones deportivas con mejoras en pistas y campos de fútbol Más información

Lo más llamativo de la actuación es que incorpora, un diseño geométrico y multicolor inspirado en las tradicionales alfombras florales de A Milagrosa. Los tonos verdes, azules, amarillos y naranjas establecen una conexión visual con una de las tradiciones más representativas del barrio. Siguiendo esta misma línea se actuará en el espacio que deja la antigua Cámara Agraria, que era el último reducto del feísmo del barrio.