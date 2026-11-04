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Carballo

Los afortunados de la campaña de Samaín en Carballo ya pueden disfrutar de sus premios

Los vales podrán canjearse en 17 establecimientos hasta el próximo 14 de diciembre 

Diana Bergara
04/11/2026 21:22
Entrega de los premios de Samaín del CCA Carballo
Entrega de los premios de Samaín del CCA Carballo
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El mercado municipal de Carballo acogió este martes la entrega de los cheques del sorteo de la segunda edición de la campaña de Samaín «Truco ou Trato?», organizada por el CCA Carballo. En total se repartieron seis premios de 50 euros entre cinco personas, ya que una de ellas resultó doblemente afortunada. 

Las personas ganadoras fueron Elena María Lorenzo Moreira, Mario Pensado Gesto, Eva Bouzas Rey, Caterina Pena Suárez y Bea Núñez Suárez, esta última beneficiaria de dos cheques, por un importe total de 100 euros.

Los vales se podrán utilizar hasta el próximo 14 de diciembre y podrán canjearse en los siguientes 17 establecementos asociados al CCA Carballo: Adega O’Lagar, Asador Río Sil, Cafetería A Nova Ferradora, Cafetería Mercado, Ceibo Café, Confitería San Luis, Dobbo’s Cookies, Gumi Golosinas y Regalos, Maloserá Carballo, Mmmm! Xeados, Panadaría Forno Novo, Parrillada A Lareira, Pizza Troppo, Restaurante Albaroque, Restaurante Pementa Rosa, Taberna O Lambón y Zuccaro.

La entidad quiere agradecer a los clientes que confiaron de nuevo en el comercio local, con un gran éxito de participación. 

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