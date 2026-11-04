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Carballo

Lumieira festeja con un Xantar su medio siglo de vida

Será el día 21 de noviembre en el Pazo de Vilar de Francos, y los interesados pueden anotarse hasta el día 16

Diana Bergara
04/11/2026 20:40
La exposición de setas organizada el domingo por la asociación cultural Lumieira en Carballo
Exposición de setas organizada la asociación cultural Lumieira en Carballo
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La asociación Lumieira de Carballo ha abierto el plazo para anotarse en la comida para celebrar su 50 aniversario, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Pazo de Vilar de Francos. 

Los interesados en asistir deberán de anotarse hasta el día 16 de noviembre a través del correo a.c.lumieira@gmail.com, o mediante whatsapp en los teléfonos de la entidad, 685512929, 609884714 y 646916638. El precio de la comida es de 48 euros. Lumieira ha organizado una serie de actos para festejar su medio siglo de vida. Uno de ellos es el concierto de Ailá este viernes 6 de noviembre en Pazo da Cultura de Carballo, a partir de las 21.00 horas. 

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