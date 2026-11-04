Nauterra cumple el 69% de sus metas de sostenibilidad: “Avanzamos con ambición, realismo y rigor”

La fábrica de Nauterra en Carballo, con los paneles solares Nauterra

La compañía carballesa Nauterra (Conservas Calvo), cerró su primer ciclo de sostenibilidad, correspondiente al período 2020-2025, con el 69% de los objetivos cumplidos y otro 5% próximo a alcanzarse. La empresa presenta ahora una nueva hoja de ruta que establece 24 compromisos para los próximos años, centrados en la protección de los océanos, el medioambiente, las personas y la alimentación saludable.

Entre los principales resultados del período anterior figura que el 99,77% del atún utilizado en sus productos procedía de fuentes con certificación de sostenibilidad al cierre de 2025. Además, el 91,90% de la electricidad consumida por la compañía tuvo origen renovable y se valorizó el 98% de los residuos generados en sus instalaciones, embarcaciones y oficinas. La empresa también señala que cuatro de sus cinco fábricas obtuvieron la certificación Residuo Cero y que el 98% de los materiales de sus envases podían reciclarse.

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En el ámbito laboral, Nauterra superó las 39 horas de formación por empleado y sometió a auditorías independientes al 93,65% de los proveedores identificados con un riesgo ambiental, social o de gobernanza crítico o alto.

“La sostenibilidad exige avanzar con ambición, pero también con realismo y con rigor”, señala Mariví Sánchez, directora de Sostenibilidad y Comunicación de Nauterra, quien reconoce que el primer ciclo ha permitido identificar tanto los avances conseguidos como los aspectos que necesitan mejorar.

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Nuevas inversiones en protección marina

La estrategia para 2030 incorpora el compromiso de destinar al menos 500.000 euros a iniciativas de restauración de ecosistemas marinos y limpieza de playas y ríos, además de otros 100.000 euros a programas de recuperación de dispositivos de concentración de peces utilizados en la actividad pesquera. Nauterra también pretende que la totalidad de las capturas de su flota proceda de pesquerías certificadas o de programas de mejora reconocidos internacionalmente.

En materia de descarbonización, con horizonte en 2035, la compañía se compromete a reducir un 15% las emisiones de su flota y un 40% las correspondientes a fábricas, oficinas y centros de distribución, tomando 2023 como referencia.

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Entre los nuevos objetivos figuran asimismo alcanzar el 100% de electricidad renovable en sus fábricas, cubrir al menos un 20% mediante autoconsumo y reducir un 20% el consumo de agua por tonelada producida.

La nueva estrategia incluye medidas relacionadas con las condiciones laborales y la igualdad. La empresa aspira a que las mujeres ocupen al menos el 45% de los puestos de liderazgo y a cubrir mediante promoción interna un mínimo del 20% de las vacantes. También prevé destinar un millón de euros a programas sociales y reducir un 10% los accidentes laborales.

En el ámbito alimentario, Nauterra fija como objetivo que todos los productos de sus marcas Calvo, Nostromo y Gomes da Costa estén formulados sin conservantes ni colorantes artificiales.