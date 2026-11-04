Una visita al Concello de Carballo para cantar el 50 aniversario de la torre del reloj

Encuentro con el alcalde y los ediles Juan Seoane y Maruxa Suárez CC

A Casa do concello de Carballo recibió este miércoles una nueva visita, con más de medio centenar de alumnos del primero y segundo de Educación Primaria del colegio A Cristina, que tuvieron la ocasión de conocer de cerca la actividad municipal y algunos de los espacios del edificio, desde las oficinas hasta la torre del reloj.

El encuentro con el alcalde, Daniel Pérez, y con los concejales Maruxa Suárez y Juan Seoane se convirtió en un auténtico interrogatorio. Los niños aprovecharon la oportunidad para formular sus preguntas y conversar con los representantes municipales sobre cuestiones de lo más variadas.

Tras la charla, la visita continuó por la oficina técnica y por las dependencias de la Policía Local y de la Policía Nacional, permitiendo al alumnado descubrir distintos servicios que se prestan a la ciudadanía.

Visita al reloj del Concello CC

Una de las paradas más especiales fue la torre del reloj, que en este año 2026 cumple medio siglo. Los alumnos pudieron por dentro un elemento que forma parte del paisaje cotidiano de Carballo, y, además, quisieron celebrar la efeméride cantando este 50 aniversario. Una felicitación muy singular para un reloj que lleva marcando el tiempo de la villa desde 1976.

Las visitas a la casa consistorial continuarán el próximo 20 de noviembre con el alumnado de Infantil de este mismo centro.