El Carballo Interplay celebrará su 14.ª edición del 8 al 11 de abril y repartirá 3.000 euros en premios

Una de las actividades del Carballo InterPlay de este año Raúl López

El Carballo Interplay ya tiene fechas para su próxima edición. El festival dedicado a las web series, la creación audiovisual y los contenidos digitales celebrará su decimocuarta convocatoria del 8 al 11 de abril de 2027, con una dotación de 3.000 euros en premios. La organización ha anunciado también la apertura de las inscripciones para sus dos principales competiciones, que volverán a reunir propuestas internacionales y proyectos desarrollados en lengua gallega.

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La cita convertirá nuevamente a Carballo en punto de encuentro de creadores de contenidos, profesionales del audiovisual y público interesado en las nuevas formas de comunicación y entretenimiento en internet. El certamen mantendrá su apuesta por las series concebidas para formatos breves y por el reconocimiento de quienes desarrollan contenidos propios en redes sociales y plataformas digitales, prestando especial atención a la producción en gallego.

La competición internacional de Series de Formato Corto admitirá producciones realizadas entre 2025 y 2027, independientemente de su país de origen, género o temática. Podrán concurrir tanto series de imagen real como de animación, siempre que cuenten con un mínimo de tres episodios y que ninguno supere los treinta minutos de duración. Las obras podrán ser inéditas o haberse estrenado previamente en plataformas de vídeo o servicios de streaming, mientras que las producciones en idiomas distintos del gallego o el castellano deberán incorporar subtítulos en alguna de estas dos lenguas o en inglés.

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Esta categoría repartirá cuatro galardones, encabezados por el premio a la Mejor Serie, dotado con 800 euros. El Premio del Jurado Joven y el Premio del Público contarán con 400 euros cada uno, mientras que el reconocimiento a la Mejor Dirección estará acompañado de 200 euros. Todos los ganadores recibirán también un trofeo y el plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2027, mediante la página web del festival.

La segunda convocatoria estará dedicada a los Premios á Creación Dixital Galega, destinados a reconocer la actividad de quienes producen y publican contenidos originales en gallego. En este apartado se concederán dos premios de 600 euros, correspondientes a la Mellor Canle y al Mellor Creador ou Creadora, con los que se pretende distinguir tanto proyectos colectivos como trayectorias individuales vinculadas a las plataformas digitales.

Podrán participar creadores, proyectos específicos y canales completos de YouTube, TikTok, Instagram u otras plataformas que se encuentren activas en el momento de formalizar la inscripción. Para optar a estos reconocimientos será necesario acreditar una trayectoria de publicaciones verificable, que los contenidos sean de elaboración propia y que exista intención de dar continuidad al proyecto. El plazo finalizará el 15 de marzo y los finalistas deberán presentar sus propuestas ante un jurado durante la celebración del festival. Además, la persona ganadora del premio individual se incorporará al jurado digital de la siguiente edición.