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Carballo

El Carballo Interplay celebrará su 14.ª edición del 8 al 11 de abril y repartirá 3.000 euros en premios

El festival abre las inscripciones para su competición internacional de series cortas y los premios a la creación digital en gallego

A. Pérez Cavolo
05/11/2026 12:53
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Una de las actividades del Carballo InterPlay de este año
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El Carballo Interplay ya tiene fechas para su próxima edición. El festival dedicado a las web series, la creación audiovisual y los contenidos digitales celebrará su decimocuarta convocatoria del 8 al 11 de abril de 2027, con una dotación de 3.000 euros en premios. La organización ha anunciado también la apertura de las inscripciones para sus dos principales competiciones, que volverán a reunir propuestas internacionales y proyectos desarrollados en lengua gallega.

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La cita convertirá nuevamente a Carballo en punto de encuentro de creadores de contenidos, profesionales del audiovisual y público interesado en las nuevas formas de comunicación y entretenimiento en internet. El certamen mantendrá su apuesta por las series concebidas para formatos breves y por el reconocimiento de quienes desarrollan contenidos propios en redes sociales y plataformas digitales, prestando especial atención a la producción en gallego.

La competición internacional de Series de Formato Corto admitirá producciones realizadas entre 2025 y 2027, independientemente de su país de origen, género o temática. Podrán concurrir tanto series de imagen real como de animación, siempre que cuenten con un mínimo de tres episodios y que ninguno supere los treinta minutos de duración. Las obras podrán ser inéditas o haberse estrenado previamente en plataformas de vídeo o servicios de streaming, mientras que las producciones en idiomas distintos del gallego o el castellano deberán incorporar subtítulos en alguna de estas dos lenguas o en inglés.

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Esta categoría repartirá cuatro galardones, encabezados por el premio a la Mejor Serie, dotado con 800 euros. El Premio del Jurado Joven y el Premio del Público contarán con 400 euros cada uno, mientras que el reconocimiento a la Mejor Dirección estará acompañado de 200 euros. Todos los ganadores recibirán también un trofeo y el plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2027, mediante la página web del festival.

La segunda convocatoria estará dedicada a los Premios á Creación Dixital Galega, destinados a reconocer la actividad de quienes producen y publican contenidos originales en gallego. En este apartado se concederán dos premios de 600 euros, correspondientes a la Mellor Canle y al Mellor Creador ou Creadora, con los que se pretende distinguir tanto proyectos colectivos como trayectorias individuales vinculadas a las plataformas digitales.

Podrán participar creadores, proyectos específicos y canales completos de YouTube, TikTok, Instagram u otras plataformas que se encuentren activas en el momento de formalizar la inscripción. Para optar a estos reconocimientos será necesario acreditar una trayectoria de publicaciones verificable, que los contenidos sean de elaboración propia y que exista intención de dar continuidad al proyecto. El plazo finalizará el 15 de marzo y los finalistas deberán presentar sus propuestas ante un jurado durante la celebración del festival. Además, la persona ganadora del premio individual se incorporará al jurado digital de la siguiente edición.

Raquel Piñeiro y Patricia Blanco en Sexo en Nueva York Podcast

Inteligencia artificial, podcasts y creación digital en gallego, grandes apuestas del Carballo Interplay

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