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Carballo

El taller Lubiáns II avanza en la renovación del palco de Coristanco y el huerto ecológico de Carballo

A. Pérez Cavolo
05/11/2026 17:33
La visita a las obras en el huerto ecológico de Carballo
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La renovación del palco de la música de la plaza de Santa Marta, en Coristanco, y el acondicionamiento de las instalaciones del huerto ecológico municipal de Carballo avanzan de la mano del alumnado del taller dual de empleo Lubiáns II. Los alcaldes de ambos municipios, Juan García y Daniel Pérez, visitaron este jueves las actuaciones para comprobar el desarrollo de los trabajos que realizan los participantes de la especialidad de carpintería.

En Coristanco, las tareas incluyen la fabricación y colocación de los elementos de la cubierta del palco, la instalación del falso techo y la ejecución de los remates de la estructura. El alumnado también se encargará de colocar elementos de carpintería de madera en una pista multideporte prevista para la misma plaza de Santa Marta, ampliando así las actuaciones sobre los equipamientos públicos de este espacio.

En Carballo, los trabajos se concentran en la renovación y acondicionamiento de las dos construcciones existentes en el huerto ecológico municipal. El programa contempla además una intervención en el mercado municipal, donde los participantes deberán fabricar e instalar mobiliario interior. Estas actuaciones permiten aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación a proyectos que tendrán una utilidad directa para ambos concellos.

En la visita participaron también los concejales Enrique Tasende, de Coristanco, y Miguel Vales, de Carballo, además del personal técnico responsable de la formación. Los representantes municipales intercambiaron impresiones con los alumnos sobre la ejecución de las obras y las próximas actuaciones previstas.

Por otra parte, las ocho alumnas de la especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales acaban de comenzar sus prácticas profesionales en diferentes centros de la comarca. Entre las entidades colaboradoras figuran Aspaber, Íntegro y los centros de día de Carballo y A Laracha, donde las participantes podrán adquirir experiencia en la atención a personas dependientes.

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