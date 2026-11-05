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Carballo

Evacuado en helicóptero un trabajador tras caer de un tejado en Carballo 

El hombre estaba reparando un tejado de un edificio de la calle Acevo, en Sísamo

Europa Press
05/11/2026 18:52
El helicóptero de Urxencias Sanitarias
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Un operario ha tenido que ser evacuado en helicóptero este jueves tras caer de un tejado en Carballo (A Coruña). En concreto, el 112 Galicia ha detallado que este trabajaba en un tejado de la calle Acevo, en Sísamo. 

Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que alertó a la Central de Emergencias del 112 Galicia minutos después de las 12.30 horas, tras lo que se solicitó la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Carballo. 

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que finalmente trasladó al trabajador herido.

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