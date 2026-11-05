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Carballo

Nauterra buscará trabajadores en Santa Comba para su fábrica de Carballo

La empresa presentará sus vacantes el 13 de noviembre en el Edificio Multiusos

A. Pérez Cavolo
05/11/2026 19:32
Vista de la factoría carballesa de Nauterra
Vista de la factoría carballesa de Nauterra
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La empresa conservera Nauterra, se desplazará el próximo viernes 13 de noviembre a Santa Comba para captar trabajadores destinados a su planta de producción de Carballo. La compañía participará en una jornada de empleo organizada en el Edificio Multiusos del municipio, en la que dará a conocer los perfiles profesionales que necesita incorporar y ofrecerá a los asistentes la posibilidad de entregar sus currículos y mantener una primera entrevista con el equipo de selección.

La convocatoria se desarrollará entre las 10.00 y las 13.30 horas e incluirá una charla de presentación de la empresa a las 11.30. Durante el encuentro se facilitará información sobre las vacantes disponibles, las características de los puestos y los requisitos de acceso, con el objetivo de acercar las oportunidades laborales de la fábrica carballesa a personas que buscan empleo en Santa Comba y su entorno.

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Entre los perfiles demandados figuran operarios de producción, operadores, regladores, personal de mantenimiento industrial y supervisores, además de otras posibles incorporaciones. La empresa señala que no es necesario contar con experiencia previa para todos los puestos, por lo que la convocatoria también está dirigida a candidatos que quieran acceder al sector industrial sin haber trabajado anteriormente en estas funciones.

Uno de los aspectos que Nauterra está valorando es la posibilidad de habilitar un servicio de transporte colectivo desde Santa Comba hasta sus instalaciones de Carballo. La medida dependerá de que exista suficiente demanda entre los trabajadores, por lo que todavía no se ha confirmado su puesta en marcha ni las condiciones en las que podría funcionar.

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