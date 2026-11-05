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Carballo

Sábado de música en el Casino de Carballo con dj Louloww

Se trata de un dj de la nueva escena de la música electrónica carballesa 

Diana Bergara
05/11/2026 18:25
Foliada en el Casino de Carballo 
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El Casino de Carballo acogerá una tarde de música el sábado 7 de noviembre con dj Louloww, en formato "all day long", es decir, durante toda la tarde, desde las cinco hasta la una de la madrugada. 

Louloww es un dj de la nueva escena de la música electrónica carballesa, parte del colectivo Landra Club, presentado en el mismo Casino a principios de este año.

Louloww lleva unos dos años perfeccionando su técnica a los platos, con una clara inclinación hacia los sonidos más duros y oscuros de la música electrónica. Su estilo se centra principalmente en el 'Industrial Techno', aunque también explora otros géneros como el 'Schranz' y el 'Groove', buscando ritmos y texturas variados, así como formas de canalizar la energía en la pista de baile. La entrada es gratuita. 

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