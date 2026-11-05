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Carballo

Un viaje por la vida y las emociones, de la mano de Farruco Graña en Carballo

El autor carballés presentó su última publicación 'Eu voun navegar'

Redacción Carballo
05/11/2026 21:17
Presentación del libro de Farruco Graña, por la derecha
Presentación del libro de Farruco Graña, por la derecha
Mar Casal
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El escritor carballés Farruco Graña regresó a su localidad natal para presentar su última obra ‘Eu voun navegar (Relatos dunha noite de verán)’, ilustrada por Mon Lendoiro. En la nueva publicación del autor, la memoria, el paisaje y la cultura gallega acompañan un viaje por la vida y por las emociones, tal como expusieron este jueves en el acto en las Escolas do Xardín. El autor estuvo acompañado del cronista oficial de Carballo, Xan Fraga, y de la concejala responsable de Bibliotecas, Ángeles Pacoret. 

El acto fue organizado por la Concellaría de Bibliotecas, Arquivos y Normalización Lingüística. La presentación permitió conocer de primera mano un libro que recorre, a través de diferentes personajes, lugares como Carballo, o Courel, Ribadeo o la comarca eonaviega. La literatura y sus autores forman parte de esa travesía, con referencias a figuras como Uxío Novoneyra, Manuel María o Suso Peña.

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