Zocas regala ilusión e inclusión navideña en Carballo

Germán Riveiro y María Arias en el obradoiro de Zocas con usuarios de Aspaber Mar Casal

La tienda carballesa Zocas volverá a regalar ilusión e inclusión durante estas Navidades de la mano de la asociación Aspaber. El establecimiento vuelve a colaborar con la entidad para el empaquetado de los regalos navideños, tal como viene haciendo en los últimos años, poniendo así en valor el trabajo de las personas con diversidad funcional.

Los usuarios de Aspaber se encargan de realizar los adornos que acompañan los regalos que se compran en Zocas. La elaboración de las figuras ya comenzó hace unos días y este miércoles se completó el obradoiro dirigido por la artista y diseñadora gallega María Arias, creadora del proyecto Zolás. Todas las piezas son elaboradas con papel maché, una de las técnicas que utiliza esta creadora.

Germán Riveiro, gerente de Zocas, reivindica el papel de Aspaber y destaca que esta iniciativa sirve para poner en valor su trabajo y darle visibilidad, además de manifestar su compromiso con la inclusión. “Queremos poñer en valor o traballo desta xente, que é impresionante”, subraya. Desde hace más de una década, Zocas apuesta por el centro de Aspaber para llevar a cabo los detalles que ya todos identifican con el establecimiento carballés.

“Apostamos por xente de aquí, que o poden facer mellor que outras persoas de fóra”, indica Riveiro Bértoa, al tiempo que defiende las capacidades de las personas con discapacidad y su inclusión en los distintos ámbitos. Tanto a nivel personal como profesional, el gerente de Zocas se muestra muy satisfecho con la iniciativa, una de las señas de identidad de su establecimiento. “A nosa decoración navideña todo o mundo a identifica con Aspaber. E a xente recorda os detalles que se fan cada ano, e iso é moi satisfactorio”, explica Germán Riveiro.

Obradoiro promovido por Zocas con usuarios de Aspaber Mar Casal

En una de las ocasiones, el comercio regaló un pequeño árbol natural que algunos clientes conservan plantado en sus jardines particulares. En esta ocasión han optado por elaborar figuras de galletas de jengibre, estrellas y arbolitos con papel maché, que lucirán en los empaquetados navideños. En total se realizarán más de 500 detalles. En la campaña de Pascua el establecimiento carballés también lleva a cabo una iniciativa similar, con mucho éxito entre la clientela.

Además, este comercio tiene previsto continuar en la misma línea en el escaparate navideño, aunque prefieren no desvelar los detalles. Germán Riveiro reconoce que las personas que lo acompañan para ver el trabajo de Aspaber “quedan impresionadas do traballo que realizan, e que nós aproveitamos para darlle visibilidade”.

Su idea es continuar colaborando con la asociación carballesa de cara a próximas ediciones. Los usuarios de Aspaber, tras una primera toma de contacto hace unos días, este miércoles aprendieron a trabajar con el papel maché con la artista María Arias, para poder así elaborar más de medio millar de piezas de cara a estas Navidades.

María Arias es la creadora del proyecto Zolás, que nace de la transformación de papel desechado y frágil en objetos sólidos y estéticos. Todo el papel utilizado es reciclado al 100%, y procede, en su mayoría, de donaciones de empresas y particulares, que esta Navidad llegará a los hogares carballeses en forma de inclusión.