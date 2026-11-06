Carolina Pecoret | “Lumieira foi clave na recuperación da cultura galega desde Carballo”
A Presidenta da AC Lumieira, representa unha nova xeración a cargo dunha entidade que festexa o seu 50 aniversario cunha ampla programación que inclúe hoxe o concerto de Ailá
No medio da recuperación e da reivindiación da cultura e a lingua galega tras a ditadura franquista, naceu en Carballo no ano 1976 a asociación cultura Lumieira, unha chama que se mantén acendida desde hai 50 anos grazas ao compromiso de distintas xeracións. A asociación, presidida por a docente do colexio A Cristina Carolina Pecoret (1997), está a piques de finalizar un intenso ano de celebracións, co concerto de Ailá esta noite no Pazo da Cultura (21.00 horas) e un gran xantar de confraternidade o 21 de novembro no Pazo de Vilar de Francos.
Como están vivindo o 50 aniversario de Lumieira e que significa para a asociación?
Cumprir 50 anos para nós é un fito espectacular. Son xa 50 anos traballando día a día desde Carballo, poñendo sobre todo o foco na nosa cultura e na nosa lingua. Estamos moi contentos. Este ano estamos recibindo moitísimo apoio de toda a sociedade carballesa e tendo unha actividade frenética, con moitísimos actos ao longo do curso. Agora estamos achegándonos ao final desta celebración que queremos compartir con toda a cidadanía.
Que considera que foi o máis importante que conseguiu Lumieira nestes anos?
Eu penso que o máis relevante do noso traballo nestes 50 anos é a capacidade que tivemos de mantelo no tempo, de crear iniciativas que perduraron, que foron medrando e diversificándose, e de manternos activos xeración tras xeración. Iso é algo que hai que agradecer a todas as persoas que durante este medio século veñen colaborando connosco. Ao final, sen o traballo de todas elas isto non sería posible.
Como conseguen aínda manter viva a esencia coa que naceu Lumieira en 1976?
Iso que dicimos sempre de que Lumieira é a chama que non se apaga penso que é unha realidade. Temos moitísimos colaboradores que levan traballando connosco desde 1976 ou practicamente desde aquel momento, e outros que se foron unindo ao longo dos anos. Ás persoas que comezaron a asociación xa non lles podemos pedir a mesma implicación que tiñan daquela, pero Lumieira segue tendo un espazo no corazón de todas elas. Seguen connosco nas grandes datas e nos actos que programamos. Temos actividades moi relevantes, como os concursos de debuxo das Letras Galegas ou as xornadas micolóxicas, que complementamos con presentacións de libros, concertos e outras iniciativas culturais e lingüísticas.
O máis relevante do noso traballo nestes 50 anos é a capacidade que tivemos de mantelo no tempo, de crear iniciativas que perduraron
Carballo conta cunha oferta cultural moi ampla, unha das máis amplas da provincia sen dúbida. Que papel desempeña Lumieira neste contexto e que achega á cultura do concello?
Aquí penso que hai que diferenciar dúas cousas moi importantes. A primeira é o papel que Lumieira xogaba en 1976. Estamos falando dun contexto moi complexo para a cultura e a lingua galegas. Estabamos dando os primeiros pasos como sociedade que se volvía reivindicar despois de tempos moi difíciles. Nese momento Lumieira foi fundamental na recuperación e rehabilitación da cultura galega desde Carballo. Hoxe, por sorte, esta función se cadra non é tan imprescindible, aínda que segue sendo necesaria. Por moito que as institucións, neste caso o Concello de Carballo, fagan un excelente traballo por dinamizar a vida cultural, aínda hai moitos espazos nos que as agrupacións culturais e veciñais podemos poñer o noso gran de area. Queremos seguir facendo de Carballo ese centro da cultura do que todos nos sentimos inmensamente orgullosos, e iso ten que continuar nas novas xeracións.
Cales son os principais retos que teñe á asociación?
O relevo xeracional penso que é un dos grandes retos que está afrontando o asociacionismo galego. Temos asociacións como Lumieira, cun percorrido moi amplo, pero cunha necesidade urxente de renovar a súa base de socios e colaboradores. Estamos nese proceso. Moitas das nosas actividades teñen moi boa acollida entre persoas de xeracións diferentes e estamos reforzando moito o compromiso coa infancia, mediante obradoiros e actividades especificamente dirixidas á adolescencia e á infancia. Iso permítenos traballar esa base social. Aínda así, queda moito por facer para incorporar as novas xeracións ao tecido cultural de Lumieira.
Cal é a situación actual da asociación? Cantos socios ten e que actividades espertan máis interese?
Temos arredor de 150 socios. É un número vivo, que cambia constantemente, e ao que hai que sumar moitas persoas que participan habitualmente nas iniciativas e levan anos colaborando sen estaren formalmente asociadas. Hai pouco rematamos as xornadas micolóxicas, que tiveron unha acollida espectacular. Sempre cubrimos todas as prazas nos primeiros días e temos listas de agarda moi importantes. Tamén organizamos unha exposición pola que pasan moitísimas persoas e incorporamos obradoiros para a infancia que están funcionando moi ben. Xunto co concurso de debuxo e as actividades do 8M e do 25N, son algúns dos momentos máis importantes do ano.
O relevo xeracional penso que é un dos grandes retos que está afrontando o asociacionismo galego
Que considera fundamental para que Lumieira siga presente en Carballo outros 50 anos?
O noso obxectivo principal ten que ser atopar os espazos e os mecanismos para incorporar as novas xeracións. Creo que estamos ben encamiñados porque traballamos moito coa infancia e coa adolescencia, pero temos que seguir facéndoo. Para min é un dos traballos fundamentais que temos pendentes. Queremos que Lumieira continúe estando presente na vida dos carballeses e das carballesas de todas as idades, polo menos outros 50 anos máis.